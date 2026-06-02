為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市密室逃脫死者追思會 吳父悼愛女「盼同樣悲劇不再發生」

    2026/06/02 05:30 記者孫唯容／台北報導

    台北市密室逃脫吳姓女員工在工作中扮吊死鬼窒息而亡，昨於懷愛館舉辦追思會，親友齊聚述說對她的思念。吳女父親哽咽表示，雖然女兒只在人世間停留短短卅年，卻用善良、熱情和真誠，照亮許多人，「我希望同樣的悲劇不要再發生」。

    追思會現場聚集許多吳女的親人好友，細數與吳女相處的點點滴滴，讓人頻頻拭淚，現場氣氛哀戚。吳女生前關注流浪動物權益，家屬特別在簽到桌布置等家浪浪的資訊卡，盼藉由最後的機會，讓女兒重視的流浪動物能夠找到一個家。

    吳父說，心裡有許多不捨，希望大家記得女兒曾經溫暖的活著又真誠的愛著世界；卅年的生命不長，卻照亮了家人朋友，也溫暖了許多她陪伴過的人。第一時間發現意外的同事彼得說，一度相當自責，如果早一點進去發現，是不是意外就不會發生？現在想想，或許這是吳女要交給他的最後一堂課。

    這起悲劇發生在五月十日，因新興行業缺乏主管機關，北市府直至五月十四日才確定由文化局主責，十五日針對轄內卅四家密室逃脫業者展開聯合稽查；但也因影響公安稽查的建築類組歸屬遲遲未定，議員質疑無作為，引發爭議。市府在五月廿一日發布將其歸類為D1類組。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播