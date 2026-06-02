北市密室逃脫死者追思會 吳父悼愛女「盼同樣悲劇不再發生」

台北市密室逃脫吳姓女員工在工作中扮吊死鬼窒息而亡，昨於懷愛館舉辦追思會，親友齊聚述說對她的思念。吳女父親哽咽表示，雖然女兒只在人世間停留短短卅年，卻用善良、熱情和真誠，照亮許多人，「我希望同樣的悲劇不要再發生」。

追思會現場聚集許多吳女的親人好友，細數與吳女相處的點點滴滴，讓人頻頻拭淚，現場氣氛哀戚。吳女生前關注流浪動物權益，家屬特別在簽到桌布置等家浪浪的資訊卡，盼藉由最後的機會，讓女兒重視的流浪動物能夠找到一個家。

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吳父說，心裡有許多不捨，希望大家記得女兒曾經溫暖的活著又真誠的愛著世界；卅年的生命不長，卻照亮了家人朋友，也溫暖了許多她陪伴過的人。第一時間發現意外的同事彼得說，一度相當自責，如果早一點進去發現，是不是意外就不會發生？現在想想，或許這是吳女要交給他的最後一堂課。

這起悲劇發生在五月十日，因新興行業缺乏主管機關，北市府直至五月十四日才確定由文化局主責，十五日針對轄內卅四家密室逃脫業者展開聯合稽查；但也因影響公安稽查的建築類組歸屬遲遲未定，議員質疑無作為，引發爭議。市府在五月廿一日發布將其歸類為D1類組。

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