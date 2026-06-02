密室逃脫死者追思會 北市府無人弔唁 連輓聯都沒有

台北市密室逃脫店吳姓女員工在工作中扮吊死鬼身亡，昨舉行追思會，市議員苗博雅（前右）到場弔唁。（記者孫唯容攝）

議員苗博雅、張志豪、參選人陳聖文到場致意 文化局︰持續進行制度面補強

台北市密室逃脫吳姓女員工在工作中扮吊死鬼窒息而亡，昨於懷愛館舉辦追思會，親友齊聚述說對她的思念。吳女父親哽咽說，希望同樣的悲劇不要再發生。北市議員苗博雅、張志豪、參選人陳聖文皆到場致意，台北市政府卻未派人到場弔唁，連一盆花或輓聯都沒有。事件發生後被指派為主管機關的文化局昨未派人弔唁，表示尊重家屬，持續進行制度面的補強，以及灰色地帶的明確規範，避免未來再發生悲劇。

請繼續往下閱讀...

苗批市府 不重視家屬真實心聲

台北市長蔣萬安昨上午出席輝達（NVIDIA）GTC Taipei，相關單位包括主責機關文化局都未派人到吳女追思會現場致意；苗博雅說，吳父沉痛地說希望類似的事情，往後不要再發生在任何人的身上，市府官員應該好好聽聽家屬的心聲。悲劇發生後對一個家庭來說是重創，也是一個家庭的破碎，對新興產業也是很大的打擊。市府的處理只是表面工夫，只在乎新聞、輿情，而非家屬真實的心聲。

陳批市府 對人民傷痛毫無溫度

曾因體驗密室逃脫遊戲而受傷的陳聖文感慨說，「威權不一定是穿著軍服，而是從漠視開始」。原本期待市長室至少能派員到場向家屬表達關心，展現市府對悲劇的重視，卻不見任何單位出席，從事前的漠視，到事後的缺席，讓人感受到市府對人民傷痛毫無溫度，「一條年輕生命的離開，換來的卻是行政體系的沉默，這才是最令人痛心的地方。」張志豪在向家屬致意後先行離去。

市府︰市長表達遺憾 全面強化管理

蔣萬安昨午赴議會接受市政總質詢前被媒體堵訪，連答輝達多題後，記者兩度追問對吳女追思會有沒有想表達的，都未獲回應；幕僚事後轉述說，蔣萬安表達遺憾，市府除在第一時間停業、重罰業者，也全面強化對密室逃脫產業的管理，納入例行性聯合稽查等多項作為。

台北市密室逃脫店吳姓女員工在工作中扮吊死鬼身亡，昨舉行追思會。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法