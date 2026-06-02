北市府攜手輝達首件合作案 AI模擬優化捷運文湖線

台北市長蔣萬安昨天宣布，將與輝達合作，導入AI技術進行人流模擬，優化捷運文湖線。（資料照）

透過Omniverse技術進行人流模擬 何孟樺︰大材小用 應先分析如何減少機電故障

輝達（NVIDIA）GTC Taipei昨在台北流行音樂中心登場，台北市長蔣萬安受邀參與，行前表示，未來將與輝達（NVIDIA）技術團隊率先在捷運文湖線合作，透過輝達Omniverse技術進行高清3D建模，進行人流模擬，本週就會跟技術團隊碰面。台北捷運公司補充說，明年完成人流模擬後，可作為重置設計與營運規劃的重要依據。民進黨籍議員何孟樺認為，真想用AI解決文湖線的問題，應以分析機電設施、減少故障為先。國民黨籍議員詹為元說，將輝達的算力與技術導入市政應用，不只是侷限在商辦落地，希望未來在市政上有更進一步的合作。

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蔣萬安︰拚2036年車輛號誌全面升級

蔣萬安昨表示，捷運文湖線將於二〇三六年對整體車輛、號誌進行全面優化提升，透過輝達「Omniverse」平台進行高清3D建模與人流模擬；明年針對全線廿四個站點進行AI的模擬分析，幾個大站如大安站、忠孝復興、還有南京復興、中山國中站，特別針對尖峰時段、月台疏散、異常停駛造成的衝擊、相關載客量等情境，以輝達Omniverse的技術進行高清3D建模模擬人流。

北捷︰做重置設計與營運規劃依據

不過，二〇三六年的說法引起疑慮，被質疑以輝達的技術何須拖十年？北捷補充說，二〇三六年為第一階段目標，預計完成廿五列屆滿四十年使用年限的車輛汰舊後新車上線與號誌系統切換，明年完成人流模擬後，可作為重置設計與營運規劃的重要依據。與輝達合作的「文湖線人流模擬暨數位孿生」計畫，今年五月簽約，串連車站約四百支監視器，透過影像辨識人流方向，像是轉乘或候車月台、電扶梯人潮狀況等，可以即時獲取數據，目前為規劃建置期，預計二〇二七年完成。

何︰數位孿生可用在複雜環境模擬

何孟樺認為，目前看不出重置號誌系統、車廂跟各站人流模擬之間的關係，如果真的想用AI解決文湖線的問題，應以分析機電設施減少故障為先。蔣萬安若想做數位孿生技術的市政應用，應把重心放在複雜環境的模擬，如易肇事路口的改善分析、人行空間流暢度改造、城市微氣候的調節應對等工作，而不是用在已有成熟技術可以處理的問題上，大材小用、浪費資源。

詹為元︰盼市政應用有更多合作

詹為元說，將輝達的算力與技術導入市政應用，當然是希望跟市政有更多結合，不只是侷限在商辦落地而已，也是繼輝達海外總部落腳北士科、文林變電所方案拍板後，更進一步的合作。

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