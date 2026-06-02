有牌廢車佔車格 新竹市府：連停15天依規移置

竹市議員蔡惠婷質詢說，公共停車資源遭廢棄車濫用。（蔡惠婷提供）

新竹市許多機車族發現，公有免收費機車格被破舊不堪的「有牌機車」長期霸佔。市議員蔡惠婷昨質詢，現行法規的漏洞不僅讓公共停車資源遭到嚴重濫用，甚至機車體還被人貼上「五星旗」，呼籲市府盡速修法納管，不應默許公共資源遭惡意竊佔。

市府交通處表示，為維護公有停車資源合理使用與民眾停車權益，針對公有停車格車輛若連續停放逾十五日且無法聯繫車主，或車主未即時完成處置者，將依《新竹市公有收費停車場管理自治條例》規定辦理移置作業，並將持續加強巡查管理，確保停車秩序與公共空間有效運用。

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蔡惠婷指出，許多長期停放於免收費機車格的車輛，椅墊早已嚴重破損、海綿外露，車體也鏽跡斑斑，明顯已經失去代步的功能，但因車輛依然懸掛車牌，即便外觀形同廢鐵，依法就無法由環保局當作廢棄物直接拖吊；甚至在車身、擋泥板等顯眼處被貼上五星旗貼圖。

她說，面對這種惡意久停現象，第一線的警察與環保單位皆面臨無法可管困境。僅能透過車牌聯繫車主勸請移車，若車主蓄意擺爛不理，這些生鏽機車就繼續合法霸佔車格。

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