苗栗醫院急重症大樓 中央挹注逾21億

衛福部長石崇良（左四）與立委林月琴（右四）到大千綜合醫院考察。（林月琴辦公室提供）

立委要求資源更精準貼近地方所需 石崇良允支持財務困難縣市

衛生福利部長石崇良昨與立法院社會福利及衛生環境委員會召委林月琴、委員邱鎮軍，考察衛福部苗栗醫院及私立大千綜合醫院，林月琴表示，將把苗栗醫療現場的困難帶給中央，要求中央資源更精準貼近地方所需。

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部立苗栗醫院是苗縣重要公共醫療據點，中央已拍板挹注廿一億一千多萬元，支持辦理急重症醫療大樓建設，昨為考察關注焦點。石崇良表示，部苗急重症大樓預定今年七月發包；若涉及地方財務負擔，衛福部會考量財務困難縣市需求，給予必要支持。

整合長照服務 研議增中醫科別

林月琴指出，中央資源進苗栗，不應只停在核定多少錢，還要落實到病人、醫護與地方服務量能。石崇良也回應，部苗的公醫使命，未來一定會把長照相關服務與醫療體系整合，擴增長者服務樣態與量能，並研議增加符合在地長者需求的中醫相關科別。

陳品安：配套同步到位 有效提升量能

出席關心的民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安表示，未來床位增加、醫療設備升級及停車空間改善等配套應同步到位，才能有效提升苗栗醫療量能，讓鄉親獲得更完善的在地照護。

另外，大千綜合醫院長期承擔苗栗市及周邊鄉鎮急重症、復健、洗腎與在地照護需求，院方也提出醫療人力等問題。

石崇良回應，衛福部將研議「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS計畫）」，診察費及醫事人員值班費給付標準提升卅％，以強化偏鄉醫療服務，並針對三班護病比在地區醫院推動所需支持給予協助，確保相關制度在明年五月一日準時上路，同時持續擴大支持「醫中計畫」，維持苗栗重症醫療網絡，透過制度誘因，協助年輕醫師留在苗栗服務。

透過制度誘因 讓年輕醫師留下

林月琴強調，將持續在衛環委員會追蹤大千醫療人力、智慧醫療、急重症量能以及部苗急重症大樓、長照銜接與公共醫療服務，確保中央承諾變成苗栗鄉親看得到、用得到的成果。

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