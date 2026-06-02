彰縣馬拉松嘉年華 5賽事10月起跑

彰化縣長王惠美宣布今年以「五馬齊奔賀馬年．跑動彰化永續行」為主軸，串聯縣內五場指標性路跑活動。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府昨天宣布，一年一度的彰化縣馬拉松嘉年華活動將於十月至十二月登場，由員林、二水、田中、鹿港及埔鹽共五場特色賽事接力開跑，結合運動、觀光、文化與公益，邀請全國跑者參加。

員林獅子盃打頭陣

縣府記者會，縣長王惠美宣布今年以「五馬齊奔賀馬年．跑動彰化永續行」為主軸，串聯縣內五場指標性路跑活動。首場賽事十月廿五日登場的是員林獅子盃親子公益路跑，主打淨零永續、親子公益及防災教育。緊接著十月卅一日的二水國際跑水節的千人健行水上漂，結合八堡圳與跑水文化，帶領民眾體驗百年歷史的農村文化。

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被譽為全台最有人情味馬拉松之一的台灣米倉田中馬拉松，將於十一月八日舉行，今年新增友善共融組，推廣運動平權。十一月十五日登場的鹿港馬拉松，安排讓跑者穿梭古蹟與老街巷弄，感受鹿港的人文風情與特色美食。

活動壓軸則是十二月十九日舉辦的埔鹽順澤宮第四屆冠軍路跑，結合宗教信仰、農村景觀及東螺溪風貌。各場賽事已陸續開放報名，相關資訊可至各賽事官方平台查詢。

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