彰縣毒品唾液快篩試劑 1200劑到位

彰化縣警局一二〇〇劑毒品唾液快篩試劑到位，立即投入第一線抓毒駕。（警方提供）

彰化縣五月初至今共發生四死多傷的毒駕重大事故，縣警局採購二四〇〇劑「毒品唾液快篩試劑」及一萬三一〇〇劑「毒品原物快篩試劑」，首批一二〇〇劑毒品唾液快篩試劑已到貨並完成驗收，立即配發各分局投入第一線執法使用，全面強化路檢攔查及毒駕取締能量。

縣警局指出，今年元月至五月底共取締毒駕三三〇件、酒駕一一二三件，他們要求第一線員警將毒品唾液快篩列為隨身應勤裝備，以「發現可疑、立即快篩」為原則實施檢測，當發現駕駛人有行車不穩、無故突然加速（急煞）、精神恍惚、意識模糊、車內發現毒品或施用器具、發生交通事故等狀況，合理懷疑駕駛人有毒駕行為時，即可對駕駛人實施唾液快篩檢測。

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快篩陽性 立即移送地檢署

縣警局強調，首批一二〇〇劑毒品唾液快篩試劑已到位，立即配發各分局投入第一線員警執法使用；快篩陽性反應者立即移送地檢署，同時建請檢察官向法院聲請預防性羈押，對毒駕肇事發生傷亡者，採原因自由行為理論，以殺人罪嫌偵辦。

縣警局長陳世煌表示，對於毒駕案件，日前縣警局與彰化地檢署共同舉行嚴打毒駕犯罪聯合記者會，將秉持從嚴速辦、從重追訴的執法立場，展現打擊毒駕犯罪的決心，維護民眾生命財產安全。

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