毒駕累犯無保請回 彰縣議員批法官輕縱

彰化地方法院法官對涉嫌毒駕累犯以罪證不足為由裁定「無保請回」引發檢警與社會大眾譁然，多名彰化縣議員昨天在議會總質詢抨擊法官輕縱嚴重打擊基層員警士氣，對此，警察局長陳世煌說，毒駕形同不定時炸彈，更有不確定的殺人故意，每一件毒駕案，他們會請檢察官一定要聲押，而且建請法院要從重量刑。

縣議員劉惠娟說，員林萬年路事件檢方已提抗告，基層警察不眠不休擴大臨檢，好不容易抓到人卻被輕縱，嚴重打擊基層士氣。她說，過去查察毒駕程序繁瑣，如今雖然有快篩，但各轄區的試劑量能到底夠不夠？議會支持警消訴訟賠償基金就是要做警方執法的後盾，請警察堅持嚴格執法。

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檢方抗告 警方建請重判

陳世煌表示，今年度已編列三〇五萬元預算，其中，唾液快篩試劑預計採購二四〇〇劑，五月底已有一二〇〇劑到貨，其餘年底交貨；毒品原物快篩試劑則有一萬三一〇〇劑，最近陸續交貨，目前量能一定夠。

大執法查獲毒駕55件

陳世煌公布最新執法數據，五月廿三日至卅一日大執法期間，彰化縣共查獲毒駕五十五件，平均每天高達六件、酒駕則有一一三件。他說，警方全力支持檢方抗告，未來每一起毒駕案都會建請檢方聲押、法院重判。

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