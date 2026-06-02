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    首頁 > 生活

    高齡換照新制 中彰投21.5萬長輩適用

    2026/06/02 05:30 記者黃旭磊／台中報導
    交通部實施高齡換照新制，代言人沈文程完成換照手續。（記者黃旭磊攝）

    交通部實施高齡換照新制，代言人沈文程完成換照手續。（記者黃旭磊攝）

    交通部實施高齡換照新制，即日起，年滿七十歲長輩需在兩年緩衝期內完成換照，台中、彰化及南投有廿一萬五千多人需辦理換照，高齡換照代言人沈文程完成換照手續，提醒高齡者開車「要禮讓」，不要跟年輕人搶快，性命是最重要。

    沈文程拿到新證 呼籲禮讓別搶快

    高齡駕駛換照新制上路，駕駛換照年齡下修至七十歲，需在兩年緩衝期內換照，台中區監理所表示，中彰投地區有廿一萬五千多名長輩，將陸續收到換照通知書，依通知時間完成體檢、接受兩小時高齡換照講習及駕照換發程序即可。

    七十一歲的沈文程昨天趕到台中市天行健診所健檢，醫師要求必須「起立、蹲下再起立」，健檢過程中，沈文程依序通過體重、視力、聽力及辨色鑑定檢查。沈文程完成換照講習及測驗，開心換到寫有「周沈文程」新駕照，提醒高齡者開車一定「要讓」，不要跟年輕人在路口搶快，性命是最重要的。

    交通部政務次長陳彥伯、公路局副局長周廷彰，陪沈文程到台中市監理站與高齡駕駛座談。

    陳彥伯強調，年滿七十歲長者，須完成體格檢查並參加高齡換照講習，即可換發有效至七十五歲駕照，七十五歲以上長者，另須通過認知功能測驗，其後每滿三年換發一次。

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