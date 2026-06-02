市政拚6星 何欣純168說明會從太平出發

提升大里區塗城里光正路附近的自來水供水穩定，立法院副院長江啟臣（前排左三）爭取管線汰舊換新。 （記者陳建志攝）

何要為台中市民帶來福利與產業發展 江啟臣關切大里水管汰換

民進黨台中市長參選人何欣純會同廿四席黨籍市議員，在市政辦公室宣布將在五個月內，跑一六八場「六星市政一六八巡迴說明會」，何欣純發表近半小時政見，強調「五星市長要多一顆星」，六星政見不只是口號，而是能夠實現政見。

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國民黨台中市長參選人江啟臣，昨天由市議員林碧秀陪同關心「大里區光正路沿線自來水管線汰換工程」，當地塗城里長年面臨管線老舊缺水困境，江啟臣邀集水公司第四區管理處，承諾汰換光正路一四一六公尺老舊管線，嘉惠周邊約三百五十戶居民。

議員批盧秀燕施政不力 換人做

何欣純昨天在南屯區市政辦公室發布六星市政說明，台中市議會黨團總召周永鴻引言，批評現任市長盧秀燕施政不力「讓何欣純來做」，何欣純強調，過去半年來，拜訪台中六百廿五個里長拜訪超過一半以上，也經議員協助在廿九區辦過超過五十場說明會，即日起啟動市政巡迴說明會。

太平新仁路水壓不足 何關心換管

何欣純送給每位市議員參選人濾掛咖啡包競選小物，封面有雙方合照，在場廿九區民進黨議員及新人參選人高喊「市政一六八，台中一路發」口號，宣布啟動六星市政一六八、台中創新一路發說明會，首場在昨晚（一日）由市議員張玉嬿與蔡耀頡協助，在太平車籠埔廣興宮舉辦，接著在大里，何欣純強調是「屯區女兒、海線媳婦」，接下來會在清水、山線等山海屯城巡迴舉辦說明。

何欣純說，若能當選市長要不只是五星，「還要多一顆星」，為台中市民帶來福利與產業發展，台中是生活首選之都，會繼續努力拜訪基層、傾聽民意發現市政問題找解方，幫市民解決問題，讓大家好生活，而口號不只是口號，是能夠實現的政見。

發表政見後，何欣純趕往太平區新仁路關心自來水管線汰換問題，民進黨市議員張玉嬿、李天生、張芬郁、蔡耀頡、林德宇陪同，何欣純表示，新仁路長期水壓不足、管線漏水，將換管改善用水穩定。

民進黨台中市長參選人何欣純（前排左六）由黨籍議員陪同，宣布啟動六星市政一六八巡迴說明會。 （記者黃旭磊攝）

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