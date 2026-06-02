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    首頁 > 生活

    高雄星光水岸公園 2天湧入4.5萬人

    2026/06/02 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄星光水岸公園戲水區於上週六、日重新開放，兩天共湧入四．五萬人。 （工務局提供）

    高雄星光水岸公園戲水區於上週六、日重新開放，兩天共湧入四．五萬人。 （工務局提供）

    地板防滑加粗 數起小擦傷 市府提醒小朋友勿在戲水區奔跑追逐

    小朋友超期待的高雄展覽館旁星光水岸公園戲水區，於上週六、日重新開放，統計兩天共湧入四．五萬人 ，但也傳出數十起受傷意外；高市府公園處昨表示，前兩天傷者多為手腳小擦傷，擦藥後就自行離開，提醒家長留意小朋友在戲水區不要奔跑追逐。

    星光水岸公園戲水區升級改造，除保留受歡迎的造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、滑梯及半球型發光噴泉等戲水設施，更擴大戲水空間，新增滑水道、水上鞦韆等互動設施，同時加強止滑設施、增設欄杆、座椅及遮陽傘，於五月卅日起重新開幕，開放日為每週五至週日，上午十至十二點、下午二至七點。

    由於天氣炎熱，戲水區上週六、日兩天共湧入四．五萬人，市長陳其邁形容，夏天才剛開始，星光水岸公園已經很熱鬧，「現場很多孩子玩到不想回家」。

    多數受傷 戲水區內追逐造成

    但同時傳出前兩天發生數十件受傷案件，到救護站治療；一名男童在池中追逐嬉戲時，遭推擠跌倒導致頭部受傷流血，還有遊客指地板加粗了，小朋友跌倒時容易刮傷。

    公園處表示，這兩天有一人因高溫身體不適、兩人跌倒受傷經建議就醫治療後無大礙，其餘受傷大致為手肘、膝蓋、手指頭等小擦傷，擦藥後就自行離開，並未實際統計受傷數字。多數受傷意外是在戲水區內奔跑追逐或碰撞跌倒所致，提醒家長多注意小朋友於水中勿有奔跑追逐及水中爬行等行為。

    池水每週換新 適時補充清水

    另針對民眾關心水質問題，市議員郭建盟現勘後指出，現場的淨水設備，主要負責池水循環過濾與水質監控，包含水溫、PH值等，未來每逢週五至週日開園期間，池水將每週定期換新，並透過即時監控系統適時補充清水。

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