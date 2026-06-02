反制多點進犯 八軍團今5地同時射擊

八軍團砲指部在滿豐陣地部署重型火砲。（記者蔡宗憲攝）

無預警、實戰化變革 昨演訓前1天才接獲命令奔赴各陣地

為模擬反制共軍「多點進犯」台灣本島，陸軍防衛作戰迎來近年最重大的「實戰化」變革。向來擔任第四作戰區防衛重任的陸軍八軍團，將於今日正式展開罕見的「異地同時」飽和式實彈射擊操演。不同於過去演習皆提早四至五天好整以暇地進駐，大批部隊與重型裝備直到演訓前一天，才接獲命令陸續拂曉出擊、緊急奔赴各戰術陣地。

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據軍方透露，這項改變正是國防部為了落實「無預警、貼近實戰」的全新思維，全面考驗部隊在面臨猝然戰爭威脅時，能否在最短時間內完成快速機動佈防並即時形成火網。

模擬共軍進犯 南部同時開設5陣地

昨日在南部重要幹道與濱海陣地周邊，已可見大批軍卡、砲車及滿載彈藥的車隊，在漫天沙塵與轟鳴聲中急速開往操演區。八軍團這次大動作在南部地區同時開設五處射擊陣地，模擬共軍以多點進犯方式意圖攻擊台灣本島。

雷霆兩千多管火箭系統 首次到西岸

在屏東的枋山、楓港北及滿豐等三處射擊陣地，整體火力驚人。除了出動八軍團砲指部的重型火砲、聯兵旅級火砲及拖式反裝甲飛彈之外，最受矚目的，莫過於軍方首次將雷霆兩千多管火箭系統，由屏東東岸的九鵬基地，大動作拉到屏東西岸的滿豐陣地進行實彈射擊。現場官兵昨揮汗進行最後的彈藥檢查與諸元編組。

潛艦海鯤號 昨進行第15次海測

而國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）上週因天候不佳延後出海測試昨天出海進行第十五次海測、第九次潛航測試，為關鍵測試做準備；軍事專家紀東昀則澄清，海鯤號仍在測試中，測試環境變數愈少愈好，所得到的參數會更為精確，肯定台船「安全第一」的決定，只要耐航與深潛等最後幾項科目順利過關，七至九月都是可能的交艦時機點。

軍方首次將雷霆兩千多管火箭系統，由屏東東岸的九鵬基地，大動作拉到西岸的滿豐陣地進行實彈射擊。（記者蔡宗憲攝）

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