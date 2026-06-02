喪屍煙彈滲透校園 教部：9月導入唾液快篩速驗

「喪屍煙彈」滲透校園，教育部昨宣布九月開學後，將導入唾液快篩機制。（資料照，記者吳亮儀攝）

因應俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等新興毒品滲透校園，教育部昨宣布，今年九月開學後將導入「唾液快篩機制」，作為高風險學生早期辨識工具。

教育部學特司長蔡宜靜指出，由於這類毒品透過電子煙載具施用，外觀不易辨識，增加校園防制難度，因此循現有的尿液篩檢機制，再引進唾液快篩，作為第一線風險辨識輔助工具。

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鎖定列冊高風險學生

蔡宜靜說明，唾液快篩並非全面普篩，而是鎖定依法列冊的特定人員，包括曾有藥物濫用紀錄、接受春暉輔導、疑似接觸毒品或經學校認定具有高風險情形的學生。透過唾液快篩，可在短時間內初步判斷是否有使用毒品情形，若結果呈現陽性，進一步採尿液篩檢確認，並送交專業檢驗單位檢測。

蔡宜靜表示，校園毒品篩檢過往以尿液檢驗為主，部分學生可能藉機拖延時間。依托咪酯等新興毒品代謝速度快，若錯過黃金時間，查驗難度高。

唾液快篩則可由學校人員在學生面前直接操作，快速掌握疑似個案狀況。若學生經快篩呈現陽性，即可同步啟動校安通報、春暉輔導及醫療轉介等支持機制，避免學生持續接觸毒品。

發現疑似藥頭即啟動通報

為防堵毒品流入校園，教育部也與警政單位合作，持續加強校園周邊巡查，目前全國已於三六二七所學校周邊建立九一九二處巡查熱點，一旦發現疑似藥頭或販售不明煙彈情形，將立即啟動校安通報並與警方合作查辦，從源頭阻斷學生接觸毒品的機會。

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