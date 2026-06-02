5月中下旬掃蕩毒駕 查獲1058件、42嫌羈押

新北市警局5月下旬啟動毒駕大執法。 （資料照，記者徐聖倫翻攝）

為強力遏止毒駕，警政署五月下旬啟動「全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，配合修正執法程序與預防性羈押新制，五月中旬迄今共查獲一〇五八件疑似毒駕案，四十二名重犯或累犯遭羈押；內政部已促請交通部公布累犯名單，提升嚇阻力。

警政署自二〇二四年起，將依托咪酯列為查緝重點，截至今年四月底，全國已查獲逾二萬一千名嫌犯，查扣相關毒品八四九．五公斤。

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五月下旬的專案行動，警方破獲六五二件毒品案、逮捕六八五人，搗破廿五座混合式毒品分裝場，行動中共查扣廿六．九公斤毒品粉末、八八〇顆煙彈、二一七瓶煙油，全力阻斷高風險毒品來源。

今年前4月已查獲4725件毒駕

警政署表示，全面導入唾液毒品快篩試劑，並落實執法作業程序，大幅提升查緝成效，去年全國共查獲八六五九件毒駕案，今年光前四個月就查獲四七二五件，其中超過九十八％為員警主動攔查。

警政署將持續與法務部、交通部及衛福部合作，推動提高刑責、精進車輛管理以及強化電子煙管制等三大作為。

衛福部食藥署副署長王德原指出，已配合內政部警政署檢驗需求，加速辦理濫用藥物尿液檢驗機構實驗室認證，每月檢驗量可達至少七千三百件，依托咪酯類檢驗可達每月三千件以上。

衛福部加速辦理尿檢機構認證

王德原說明，今年四月已認證廿家濫用藥物尿液檢驗機構中，有十七家機構已可受理卅九項新興毒品尿液檢驗，且其中十五家機構可進行依托咪酯類尿液檢驗。

此外，王德原表示，為配合司法檢警毒品查緝需要，已跨部會建立新興毒品鑑驗程序，針對疑似新興毒品成分，可透過中央毒品鑑驗機關（如法務部調查局等）以核磁共振鑑定確認，檢驗不漏接。

跨部會建立毒品鑑驗程序

衛福部也協助法務部、內政部跨部會合作籌獲毒品檢驗標準品，並建立分讓機制，截至今年四月，衛福部已完成九九二項新興毒品及新興成分標準品購置，及新興毒品及新興成分標準品一一四五項質譜圖建置，並分享六十家次毒品實驗室、一七六項次標準品，供案件比對及方法開發輔助評估。

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