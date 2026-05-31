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    首頁 > 生活

    全國藝文賽特優 雲林學子聯合展演

    2026/05/31 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣全國藝文競賽特優團隊聯合展演，圖為虎尾國中布袋戲演出。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣全國藝文競賽特優團隊聯合展演，圖為虎尾國中布袋戲演出。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣國中、小學藝文團隊在一一四學年度全國藝文競賽中抱回卅三座特優，為讓家長、縣民也能欣賞到學生的精彩表演，縣府昨天在雲林科技大學雲泰廳舉辦聯合展演，有布袋戲、舞蹈及音樂共三個場次，吸引許多民眾前往觀看，對雲林囝仔表現讚不絕口。

    雲林縣積極推動藝文活動，學校成立社團培養學生興趣及發展多元的能力，這幾年各校在全國競賽表現優異，有多所學校更是常勝軍，連續多年獲特優。

    鎮西國小打擊樂團成軍十五年，是由一群喜好音樂的普通班學生組成，利用社團及早自修時間練習，這幾年在全縣或全國音樂比賽多次獲特優肯定；斗六國中合唱團在二〇一三年成立，成員為一、二年級學生，許多學生只是愛唱歌，沒有參加過合唱團，入團才學唱歌，平日利用社團時間練習，遇有比賽早自修、假日集訓，已連續多年獲全國特優。

    縣府教育處指出，雲林縣雖是農業大縣，但在藝術教育的推動也不遺餘力，未來縣府會持續投入資源、深耕基層教育，並打造更多高規格舞台，讓每一位有才華的雲林子弟都能在舞台上發光發熱，讓世界看見雲林的藝術軟實力。

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