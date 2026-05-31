斥資3.7億 北港全民運動館2028年完工

雲林縣府自籌3.7億元興建北港全民運動館，預計2028年1月啟用。圖為模擬圖。 （雲林縣府提供）

雲林縣沿海地區欠缺大型室內運動場館，縣府自籌三．七億元興建北港全民運動館，有綜合球場、多功能教室、體適能中心等設施，預計二〇二八年一月完工啟用，可提供北港、水林及口湖等地鄉親舒適運動休閒空間，帶動運動風氣。

近幾年運動風氣盛行，中央補助各縣市興建全民運動館，因中央補助興建運動館人口要達七萬人，縣府評估補助條件及多方考量，選定在虎尾建置，並在本月廿四日啟用。

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縣長張麗善表示，有鑑於縣內大型運動場館都集中在山線與縱貫線地區，海線缺乏室內運動空間，遇天候不良或豔陽高溫，民眾就無法運動，縣府決定自籌經費興建北港全民運動館，地點在建國國中旁。

北港鎮長蕭美文說，未來北港全民運動館啟用後，不僅服務北港地區，也將帶動水林、元長、口湖等鄰近鄉鎮民眾培養運動習慣，並串聯既有運動設施，進一步提升地方發展與運動風氣。

縣府教育處長邱孝文指出，北港全民運動館樓地板面積二三〇〇平方公尺，為地上三層樓建築，內部配置籃球、排球、羽球等多功能球館，還有有氧教室、飛輪教室、瑜伽教室、體適能中心等，滿足各年齡層需求。

邱孝文說，運動館設計融入北港糖業文化、媽祖信仰等元素，預定二〇二八年一月啟用，不僅是運動空間，更希望能帶動周邊環境與商業發展。

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