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    首頁 > 生活

    竹北活動拚場 民眾戲稱另類綠藍PK

    2026/05/31 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    「竹北動物方城市」昨天邀請市民帶著毛孩野餐。（記者黃美珠攝）

    「竹北動物方城市」昨天邀請市民帶著毛孩野餐。（記者黃美珠攝）

    新竹縣縣治區昨天很熱鬧，竹北市長鄭朝方在市西公園辦的「二〇二六竹北動物方城市」先登場，邀請市民帶著毛孩野餐，還找來入圍金馬男配的演員傅孟柏跟其愛犬「酷哥」一起造勢；新竹縣府的「春風交響入月夜—二〇二六新竹縣鄧雨賢紀念音樂會」在傍晚後接棒登場，表演卡司相當跨年晚會等級，雙方雖隔著馬路和時間差，仍被縣民戲稱是另類綠、藍大PK。

    竹北公所舉辦動物方城市

    竹北市公所的活動從昨天下午兩點到六點舉行，縣府文化局的紀念音樂會則從晚間六點到九點多，彼此隔著光明六路一南一北舉辦，因市長鄭朝方、縣長楊文科分屬綠、藍陣營，頗有雙方互別苗頭意味。

    昨天竹北氣溫飆破卅度，但仍有很多人帶著毛孩走出冷氣房，改在市西公園樹蔭下、涼風中野餐。演員傅孟柏跟愛犬「酷哥」，與鄭朝方一起推薦人和毛孩可共食的茶點後，就讓「酷哥」暢快撒開腿，在草地上跟其他狗狗一起奔跑競速。

    縣府辦鄧雨賢紀念音樂會

    縣府的鄧雨賢紀念音樂會，由鄧雨賢的曾孫趙奕喬、詹主悅搭檔興隆國小演出拉開序幕，後續金曲客家歌手黃子軒與山平快也接棒演出。備受矚目的金曲台語歌手許富凱以「四夜調組曲」向鄧雨賢致敬，「鐵肺歌后」彭佳慧也獻聲「月夜愁」，金曲歌王蕭煌奇則帶來經典「望春風」壓軸一饗聽眾。

    新竹縣府舉辦「鄧雨賢紀念音樂會」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣府舉辦「鄧雨賢紀念音樂會」。（記者黃美珠攝）

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