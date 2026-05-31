台東傳教73年 90歲歐思定修士將退休

台東白冷會歐思定修士（右二）與聖博敏神學院校長崔寶臣神父（中）昨天簽署合作意向書。（記者黃明堂攝）

七十三年前，來自瑞士的白冷外方傳教會神父與修士們踏上台東，全盛時期有多達四十七位神父修士遍布各鄉鎮村里；隨着歲月流逝與總部停止派遣新血，台東會院只剩下九十歲的歐思定修士，昨天也宣告即將退休，希望透過神學院的協助，開辦神學講座，讓白冷精神在新的世代繼續延續。

生日願望盼白冷精神延續

歐思定昨天與聖博敏神學院校長崔寶臣神父代表雙方簽署合作，他以中文名字簽署，也以中文致詞表示，歲月不饒人，雖然仍想多做一點，但確實更需要人家的幫忙。因此，九十歲最大的生日願望就是與聖博敏神學院的合作，讓白冷精神在新的世代繼續延續。

請繼續往下閱讀...

崔寶臣神父以「從白冷到白冷：從一個家到另一個家」為題分享，期許未來能跟隨前輩們的榜樣，讓本地人與外鄉人都能在此找到家的感覺，共同分享一塊好吃的麵包。

來自瑞士的白冷會在台東傳教七十三年，在早期交通閉塞、醫療匱乏、人民生活困苦，許多偏鄉地區甚至缺乏最基本的教育與公共設施，教會致力於協助改善民眾生活、傳承部落文化，在台東發展史上占有重要地位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法