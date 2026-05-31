最快7月1日上路 診所合理門診量 每月少3天

健保署擬將非山地、離島地區診所每月合理門診量天數，從現行25天下修至22天，第一段合理門診量也由每日30人次提高至35人次，最快7月1日上路。（資料照）

從25天變22天 符週休2日概念 醫界：基層競爭激烈 不影響假日求診

有診所醫師反映過勞、希望週休二日。健保署擬將非山地、離島地區診所每月合理門診量天數，從現行二十五天下修至二十二天，第一段合理門診量也由每日三十人次提高至三十五人次，最快七月一日上路。

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醫改會憂心週日看診量能恐受衝擊，影響民眾假日就醫權益。但督保盟認為對民眾影響有限；健保署表示，將持續監測開診率及急診就醫情況，確保民眾就醫權益。

健保署主秘劉林義說明，醫師公會全聯會去年五月提案，希望將合理門診量天數由二十五天下修至二十二天，歷經近一年討論，今年三月共擬會議通過，衛福部五月核定，最快七月一日實施，希望兼顧診所經營與醫療服務量能，讓醫事人員有較合理的工作安排。

所謂合理門診量制度，是健保針對基層診所每月看診天數及每日看診人數訂定給付標準，超過一定範圍後診察費給付將逐步遞減，成為診所經營的重要參考指標。

健保署長陳亮妤表示，為避免假日開診減少導致急診壅塞，已與醫師公會全聯會訂定「週六急診人次」及「西醫基層週六看診率」監測指標，若開診率下降，將由醫師公會協助媒合診所投入服務；未來急重難罕等支付制度也將持續調整，預計六月提共擬會議討論。

基層醫療協會理事長林應然表示，合理門診量調整為二十二天後，較符合週休二日的概念，但基層醫療競爭激烈，多數醫師應該仍會維持原有開診習慣；聯合診所則較有機會透過輪班增加醫師休息時間。

改善基層醫師長期高工時問題

醫師公會全聯會理事長陳相國表示，目前全台約有一萬二千家西醫基層診所，週六開診率約八成三、週日約二成，部分小兒科及耳鼻喉科診所週日開診率更達二成八。此次調整主要是希望改善基層醫師長期高工時問題，讓醫師有更多時間投入進修及品質管理。

醫療改革基金會執行長林雅惠表示，目前週日開診率本就偏低，若新制上路後，部分診所減少假日看診，恐增加民眾週日就醫困難，甚至使部分輕症患者轉往急診，呼籲健保署除持續監測，也應預先建立警戒及因應機制。

民間監督健保聯盟發言人滕西華認為，診所醫師本來就可自行安排開診時間，二十二天並未限定必須在平日或假日開診，加上健保已有假日加成給付及點值保障機制，診所仍有誘因於週末提供服務，對民眾就醫權益影響有限。

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