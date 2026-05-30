高雄前金捷運O4站旁 打造亞資中心新地標

昨由副市長林欽榮（右）、春福建設總經理李富正（左）完成簽約。（記者葛祐豪攝）

公辦都更引資50億 推動舊市區轉型 預期吸引金融機構進駐 形成產業群聚

打造捷運O4站亞洲資產管理中心高雄專區新地標，前金區後金段八筆土地公辦都更昨天簽約，將引資約五十億元，推動舊市區轉型升級，預期吸引資產管理、金融法律稅務專業機構進駐，形成產業群聚效應。

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昨由副市長林欽榮、春福建設（煙波國際觀光集團）總經理李富正簽約，該基地前身為前金幼兒園，二〇一六年租約期滿後未再續租，由於位於亞資中心高雄專區範圍內，由捷運局以公辦都更方式招商。

興建1.79萬坪複合式住宅及商辦

林欽榮表示，金管會去年九月起推動亞洲資產管理中心，選定高雄作為首個示範專區，串連亞灣區與中正路金融聚落。根據金管會統計，目前已有廿一家銀行、六家壽險、十六家投信投顧及十三家證券商，共五十六家金融機構獲准進駐高雄專區，此案將原閒置十年以上的市有土地，透過都更提供金融人才所需的優質商辦。

捷運局長吳嘉昌指出，基地位於捷運O4前金站西南側，距捷運站步行僅二百公尺，春福建設將投入五十億元，興建一．七九萬坪複合式住宅及商辦，低樓層做銀行、金融資產管理等商業使用，高樓層規劃優質住宅，支援亞資中心高階管理人員住宿需求。

市府7億權利金挹注捷運建設

捷運局說明，市府並可分回至少廿三億元權利價值，挹注捷運建設經費，春福建設更承諾市府分回部分的卅％，將直接以權利金方式繳付，約可挹注市府七億元財源，作為捷運黃線、小港林園線、岡山路竹延伸線等重大交通建設的重要財源。

要求友善人行環境、回饋活動中心

此外，基地周邊林投里、民生里及國民里人口約三千人，缺乏大型公共活動空間，市府在招商條件中，要求未來開發須退縮四公尺打造友善人行環境，並回饋至少六十坪以上里民活動中心，補足地方公共設施不足問題。

前金區公辦都更案完工模擬圖。（捷運局提供）

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