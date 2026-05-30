跌破萬人 新埤、南州鄉代皆減4席

新埤鄉5月人口為8千9百多人，鄉代表席次確定將從11席減至7席。（記者陳彥廷攝）

新埤鄉與南州鄉人口外流嚴重，昨天是五月最後一個上班日，也是下屆基層選舉人口數統計基準日，結果兩鄉都無法回升至一萬以上人口，兩鄉的鄉代表席次確定將從十一席減至七席，縣府預計在八月正式公告。

新埤不足9千人 南州9千5百多人

根據屏東戶政單位統計，新埤鄉五月人口為八千九百多人，南州鄉則為九千五百多人，都不足一萬，除下屆鄉民代表人數將各減少四席外，鄉公所的課、室編制及統籌分配款等都可能縮編。

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公所編制、統籌分配款 可能縮編

新埤鄉早在二〇一八年就已面臨萬人保衛戰，時任鄉長林志成動之以情，籲請旅外鄉親、學子回鄉設籍，獲鄉親響應，成功保住一萬人口數，二〇二二年則祭出設籍鄉民可領「疫情振興金」一千兩百元政策，再度於選前人口統計基準日成功保住一萬人的門檻，今年卻無力回天，人口甚至跌破九千。

新埤萬人保衛2度達陣 今年失守

新埤鄉長曾明輝表示，少子化等大環境的趨勢難擋，加上農業鄉鎮的就業環境不佳，很難留住年青人在地發展，但公所仍將努力結合縣府發展觀光產業，希望能吸引人口回流。

隔壁的南州鄉也面臨嚴重及人口外流及老化問題，今年跌破一萬人口，難以回升；鄉長劉美吟指出，公所透過全國性產業活動打響南州鄉的知名度，甚至舉辦全國性英檢班，希望從教育著手吸引學童設籍，但結果仍令人感到失望。

此外，麟洛鄉多年來也面臨一萬人口保衛戰，卻能年年低空飛過，外界認為是臨近屏東市比獲得外溢效果，加上義大醫院、購物商場等利多建設正在進行，對吸引人口遷入有所助益，進而穩住鄉內人口。

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