福興舊衣回收箱塞爆 箱外堆40包垃圾

彰化縣福興鄉的舊衣回收箱變成垃圾場，箱外被亂丟四十多包舊衣與雜物。 （福興鄉公所提供）

彰化縣福興鄉舊衣回收箱又成為垃圾災難現場，這次舊衣回收箱塞爆之外，箱子外面至少有四十包的舊衣與垃圾，其中，超過廿大包垃圾或舊衣，是用黑色大塑膠袋裝，令人看得傻眼。鄉公所表示，警方調閱監視器發現是民眾開休旅車來丟棄兩車次，已通知車主與行為人說明，違規亂丟者將依廢棄物清理法開罰一千二百元到六千元。

公所揪出民眾開車丟棄 最高罰6千

福興鄉公所表示，這次被亂丟的地點是在彰鹿路上的舊衣回收箱，委外業者在本月廿二日才清運完成，但廿五日就發現箱外被丟數十袋垃圾與舊衣。

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公所強調，舊衣物可直接交給回收車，設籍福興鄉的民眾可以直接拿到清潔隊，都會予以回收，而不是直接丟在馬路，這次棄置的不只是舊衣服，還有各種雜物，已影響環境衛生，公所已調閱監視器，違規將開罰處分，目前已經先將馬路上的舊衣與雜物運回清潔隊部，還給馬路清潔。

彰化縣環保局表示，隨意棄置廢衣物可依廢棄物清理法，開罰一千二百元到六千元，如果是搬家公司承攬清除一般廢棄物，依規定必須要有清除許可證，才能進行清運。

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