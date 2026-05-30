為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    福興舊衣回收箱塞爆 箱外堆40包垃圾

    2026/05/30 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣福興鄉的舊衣回收箱變成垃圾場，箱外被亂丟四十多包舊衣與雜物。 （福興鄉公所提供）

    彰化縣福興鄉的舊衣回收箱變成垃圾場，箱外被亂丟四十多包舊衣與雜物。 （福興鄉公所提供）

    彰化縣福興鄉舊衣回收箱又成為垃圾災難現場，這次舊衣回收箱塞爆之外，箱子外面至少有四十包的舊衣與垃圾，其中，超過廿大包垃圾或舊衣，是用黑色大塑膠袋裝，令人看得傻眼。鄉公所表示，警方調閱監視器發現是民眾開休旅車來丟棄兩車次，已通知車主與行為人說明，違規亂丟者將依廢棄物清理法開罰一千二百元到六千元。

    公所揪出民眾開車丟棄 最高罰6千

    福興鄉公所表示，這次被亂丟的地點是在彰鹿路上的舊衣回收箱，委外業者在本月廿二日才清運完成，但廿五日就發現箱外被丟數十袋垃圾與舊衣。

    公所強調，舊衣物可直接交給回收車，設籍福興鄉的民眾可以直接拿到清潔隊，都會予以回收，而不是直接丟在馬路，這次棄置的不只是舊衣服，還有各種雜物，已影響環境衛生，公所已調閱監視器，違規將開罰處分，目前已經先將馬路上的舊衣與雜物運回清潔隊部，還給馬路清潔。

    彰化縣環保局表示，隨意棄置廢衣物可依廢棄物清理法，開罰一千二百元到六千元，如果是搬家公司承攬清除一般廢棄物，依規定必須要有清除許可證，才能進行清運。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播