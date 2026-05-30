台中營養午餐免費納私校 議員質疑「突襲式政策」預算來源

台中市長盧秀燕廿五日突宣佈新學年度國中小學營養午餐免費政策擴及私校，將增一．七六億餘元預算，但市府向議會提出的追加預算案已付委通過，並未包括私校學生午餐費，昨議會進行追加預算案二讀會，多名議員質疑「突襲式政策」預算來源，甚至這會期不分黨派議員多次促盧秀燕公私一視同仁，盧均推說財政沒有辦法，卻「財政突然變好」，根本只會跟風北、高政策，沒準備就公布政策。

教育局長︰補助少子化 多出17億可利用

教育局長蔣偉民則指出，因新學年度免費午餐預算以今年度學生數估算，新學年度學生數將減少二千餘人，另教育部補助少子化因應政策有多給補助，多出十七億可利用，可提供做私校學生午餐經費，不會排擠其他教育預算。

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議員張家銨指出，盧秀燕宣佈新學年公立國中小學營養午餐免費後，教育局提追加預算十一億餘元，已經議會教育文化委員會審議通過，盧秀燕卻突襲式宣佈加碼補助私校學生，教育局已來不及追加預算，錢從何而來。

議員︰盧先前推託 財政卻突然變好 只會跟風北高

民進黨議會黨團總召周永鴻更斥，包括他跟多名議員多年來要求盧秀燕推營養午餐免費政策，她一再推稱財政不允許，結果台北市長蔣萬安今年宣佈，盧秀燕馬上跟進；這個議會會期開議以來，不分黨派議員全要求盧秀燕午餐免費不能公私立有別，盧秀燕又一再宣稱財政不允許，結果高雄市長陳其邁宣佈擴及私校，她又馬上跟進，同個會計年度、同個會期態度前後有別，擺明只會跟風。

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