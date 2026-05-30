盧秀燕反嗆議員質詢 挨批「卸任焦慮」

民進黨議員要求市長盧秀燕為不尊重議員及卸責態度道歉，盧秀燕（左）僅跟身旁首長交談，對事件沒回應。（記者蘇孟娟攝）

綠營指盧角色錯亂 政見跳票甩鍋議員 要求向議會道歉 盧未回應

台中市長盧秀燕日前被民進黨議員陳俞融質詢政見大跳票，竟反嗆陳也有捷運藍線開工政見，「妳也政見進度零」；十餘名民進黨議員昨在議場聚集要求盧秀燕為不尊重議員及卸責態度向議會道歉，盧秀燕則當場未回應，事後由新聞局發稿表示，盧市長在議事現場就相關問題進行說明及釐清，均係針對質詢內容回應，並無違反議事規則情事。

請繼續往下閱讀...

市府︰市長未違反議事規則 市政建設執行率沒問題

民進黨團昨天先召開記者會，多位議員發聲齊喊「我們都是陳俞融」，譴責盧秀燕角色錯亂，政見跳票甩鍋議員，批她根本是即將沒職務、失權力、聲量崩盤下的「卸任焦慮」。

隨後，大會一召開，陳俞融針對盧秀燕日前被她質詢後嗆「攻擊別人是掩飾自己四年沒有爭取任何建設最狡猾的方式」，她要把這句話還給盧秀燕；引來多名國民黨議員抗議，民進黨十餘名議員聚集力挺陳俞融，藍綠攻防下議程一度中斷。

民進黨團︰即將沒職務、沒權力 故意激怒議員博聲量

議會民進黨團總召周永鴻在會議重新開始後指出，市長質疑議員質詢太可笑，盧秀燕乾脆跟陳俞融交換位置，保證讓盧秀燕問好問滿，強調事件已非個人問題，盧秀燕不尊重議會有必要向議會道歉。

議員︰盧把監督者當敵人 被問市政翻臉抓狂反質詢

陳俞融說，她代表市民發聲，盧卻把監督者當敵人，抹黑攻擊議員不能掩飾市政空轉及捷運藍線開工跳票事實，盧秀燕藐視市民及議會應道歉。

議長張清照僅以發言時間到要陳俞融坐下，即進入下個議程；盧秀燕則面無表情或低頭看資料或跟旁邊首長交談，對事件沒回應。

而民進黨團昨在此之前也先開記者會，強調議員監督市政之責，不是市長甩鍋對象，議員們說，這屆議會還剩一次會期，「盧秀燕如果不會當市長，位置讓出來給議員，換盧來監督」，眾人抨擊盧沒有民主素養，民主制度被政治操作，執政甩鍋中央、市民、議員，用狡猾手段掩飾施政無能，還強調盧秀燕「不要因政治前途一片茫然就在議會發威」，故意激怒議員博聲量，即將沒職務、沒權力、聲量崩盤下，陷「卸任焦慮」，被問市政就翻臉抓狂反質詢。

對此，市府強調市長在議場內針對相關問題進行說明及回應，並無違反議事規則，強調市政建設執行率沒有問題。

台中市長盧秀燕對議員質詢後嗆聲，民進黨議員聚集力挺，要求盧秀燕道歉。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法