查水費、過戶 北水處智能客服好方便

台北自來水事業處從2019年推出智能客服「水妞」，已累計達131,678使用人次。（北水處提供）

台北自來水事業處從二〇一九年推出智能客服「水妞」，已累計達十三萬一千六百七十八使用人次，以往用戶遇到用水問題，多半透過親臨櫃台或撥打客服電話等方式，或在網路上搜尋關鍵字，希望提升用戶服務，北水處持續優化智能客服「水妞」，打造優質的客戶服務體驗，用戶可透過北水處的網站智能客服視窗，以自然語言快速、精準查詢，並運用圖片、階層式問答等工具，讓答覆內容更清楚、易懂，節省諮詢時間。

北水處表示，「水妞」智能客服整合包含自報度數、水費查詢、水費結清、自然人過戶、補發水費單及用水量異常檢測等多項線上申辦服務，用戶透過「水妞」互動式對話並結合線上繳費功能，可直接於智能客服系統完成申辦、繳費作業，免再來電或臨櫃。

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北水處說明，在用戶家中常見漏水問題，針對用水突增、總表分攤及內線漏水等常見爭議案件，在智能客服「水妞」新增情境式互動引導流程，透過條件式判斷，引導用戶逐步釐清問題來源，例如是否近期更換設備或用水設備異常等情形，引導用戶藉由圖文及影片等工具自我檢查家中用水量異常之原因，及早診斷及早處理，避免水資源浪費，也確保民眾荷包不失血。

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