虎尾惠來靜楓生命園區 新建禮儀廳開工

雲林縣虎尾鎮惠來靜楓生命園區（惠來火葬場）已啟用逾四十年，近年因殯葬服務需求增加，內部禮儀廳嚴重不足。虎尾鎮公所自籌約七三四〇萬元興建十五間新禮儀廳，昨日開工。鎮長林嘉弘表示，工程將於明年二月完工，盼能緩解禮儀廳供不應求的現況。

鎮公所指出，惠來靜楓生命園區占地四公頃左右，包含火、土葬、殯儀館、納骨塔等服務，是全縣唯一「一園化服務」殯葬場所，目前園區內有十八座小靈堂，十一間禮儀廳，但近年所內殯葬服務量增加，高峰期時會遇到家屬要將大體從臨時小靈堂移靈至一般小靈堂，排序等候時間平均為三天。

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林嘉弘表示，為有效緩解治喪空間不足問題，工程將設置十五間禮儀廳，且將採人車分道設計，確保治喪空間不被打擾，另外也全面配置電子輓額資訊系統，落實減塑與環保祭祀。

昨天動工典禮由林嘉弘主持，雲林縣副縣長陳璧君、虎尾鎮代會主席陳明聖、縣議員張維心、虎尾農會理事長林坤泉等人出席。

林嘉弘表示，完工後將配合公益政策，確保弱勢族群也能運用現代化的治喪空間；陳璧君表示，期待禮廳完工後可帶給民眾靜心且優質的治喪場域。

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