加班費變嘉獎 雲縣消防員反彈

雲林縣消防局日前發出公文要把消防員加班時數轉為嘉獎，消防員工作權益促進協會發現此舉顯然違法，更有消防員喊話「把我們應得的加班費還來！」對此消防局稱皆依法行政，立委劉建國批評縣府以「嘉獎補償加班」的做法已嚴重影響消防員權益；對此雲林縣長張麗善表示，將會編列預算彌補加班費不足。

挨批違法 消防局︰依法行政

雲縣消防員小明（化名）表示，過去消防署針對釋憲內容解釋，消防隊員適用公務人員保障法第廿三條第二款「實施輪班、輪休制度之公務人員加班補償，應給加班費、補休假」，但消防局想用已公告違憲的敘獎方式補償，讓他們領不到加班費，引起許多人不滿。

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消防員工作權益促進協會秘書長林昶志批評，同為國民黨執政新北、桃園都核發隊員加班費，結果雲林卻知法犯法，毀了建立多年來支持消防員的信念。

消防局長林文山表示，依據公務人員保障暨培訓委員會前年函文，因機關預算限制致無法以加班費結算，得以公務人員考績法規規定之獎勵結算應補休時數，因此參酌他縣市做法，將剩餘無法補償加班費給予行政獎勵，皆依法行政。

縣府將編預算彌補加班費不足

不過引起消防員反彈，張麗善表示，會先將二〇二三、二四年加班時數轉為加班費，編列明年預算中，並持續與消防局、財政、主計處，好好盤整需要編列多少經費，才能補足。

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