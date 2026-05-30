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    首頁 > 生活

    關廟農會收購綠竹筍 加工拚內外銷

    2026/05/30 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    關廟區農會啟動綠竹筍的收購、加工，協助行銷地方產業第二寶。（記者吳俊鋒攝）

    關廟區農會啟動綠竹筍的收購、加工，協助行銷地方產業第二寶。（記者吳俊鋒攝）

    進入量產 市場賣壓浮現 緊急啟動收購、運銷 協助穩定價格

    台南關廟栽種綠竹筍約三五〇公頃，品質深受市場歡迎，栽培規模僅次於聞名的關廟鳳梨，現已逐漸量產，市場賣壓浮現，關廟區農會緊急啟動收購、運銷，協助穩定價格，更同步展開真空包裝的加工作業，搶攻內需通路，也積極準備外銷澳洲與日本，雙管齊下。

    單日到貨量逾2千台斤

    關廟農會推廣部主任黃國斌指出，今年南部降雨偏少，綠竹筍的收成期延後約半個月，目前單日到貨量逾兩千台斤，區分五個等級後，裝箱運往台北拍賣，搶進國內都會市場，但拍賣價格待提振，因此也啟動加工生產線，隨開即吃，直接攻上消費者餐桌，拓展鮮食通路。

    每公斤拍賣均價僅110元

    黃國斌說，中、北部因降雨較為充沛，當地綠竹筍陸續採收，南台灣也在量產初期，全都湧入市場，導致目前各級每公斤的拍賣均價僅約一一〇元，加上商販集貨的批發行情也有下滑趨勢，啟動加工以紓解賣壓，確保農民收益。

    外銷主攻澳洲 日本洽談中

    黃國斌強調，農會目前每台斤五十五元以上進行收購，比一般盤商略高，希望藉此設立「地板價格」來止跌；而真空包裝的加工產品分為「帶殼」與「去殼」，各大賣場與高檔餐廳的訂單陸續湧入，已加派人力趕製，透過宅配供貨；至於外銷，今年配合的貿易商同樣先主攻澳洲，外銷日本也在洽談中，已做好出口準備。

    黃國斌表示，綠竹筍與鳳梨、關廟麵並稱「關廟三寶」，由於栽培、管理辛苦，隨著務農人口高齡化，栽種面積逐年縮減，但品質仍深受肯定，以嫩、脆知名，食用上以涼拌沙拉為主；加工時會先篩選、清洗，再蒸汽殺菁，接著切頭、裝袋、抽真空，製作流程嚴謹，完整保留了鮮、甜的美味關鍵。

    關廟農會總幹事陳愛妹說，農會上月初先啟動收購「大寶」鳳梨，以農會品牌「金佳蒂」搶攻國內市場，至今集貨量高達十三．二萬公斤，比去年增加近四成，順利穩住市場價格，團隊再接力展開「二寶」綠竹筍的推廣任務。

    真空包裝的帶殼綠竹筍。（記者吳俊鋒攝）

    真空包裝的帶殼綠竹筍。（記者吳俊鋒攝）

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