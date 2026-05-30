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    首頁 > 生活

    救救孩子 拒菸聯盟籲加味菸全禁

    2026/05/30 05:30 記者羅碧／台北報導
    國健署表示，由於加味菸管理涉及檢驗方法建立、後市場監測及執法機制建置，目前正持續發展相關檢驗量能及配套措施，並已兩度辦理預告、蒐集逾1.3萬則意見，將視配套辦法進度於今年辦理公告。（資料照）

    國健署表示，由於加味菸管理涉及檢驗方法建立、後市場監測及執法機制建置，目前正持續發展相關檢驗量能及配套措施，並已兩度辦理預告、蒐集逾1.3萬則意見，將視配套辦法進度於今年辦理公告。（資料照）

    台灣拒菸聯盟昨呼籲政府盡速公告禁止加味菸品，質疑「菸害防制法」自二〇二三年修法後，仍未公告「禁止菸品使用聞得到、嚐得到的風味添加物」，讓水果、薄荷等風味添加物持續吸引青少年接觸菸品。

    國健署：建置檢驗方法 視進度公告

    國民健康署表示，目前正建置檢驗方法、後市場監測及執法機制等配套措施，將視進度於今年辦理公告。

    台灣拒菸聯盟指出，世界衛生組織已連續三年呼籲各國禁止加味菸品，今年世界無菸日更推出「別被加味菸品騙了」宣導影片，提醒各國正視加味菸對青少年的危害。

    台灣醫界菸害防制聯盟秘書長郭斐然表示，尼古丁不僅傷害肺部及心血管健康，更會影響大腦發育，大腦約至二十五歲才發育成熟，愈早接觸菸品，未來成癮風險愈高。

    國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，近年新興菸品業者持續以口味特色吸引年輕族群，網路上也充斥相關行銷資訊。雖然電子煙已遭禁止，但校園內仍可見新興菸品載具流通，若加味菸管理持續延宕，恐增加青少年接觸尼古丁風險。

    國健署菸害防制組組長羅素英表示，已於二〇二三年三月及二〇二四年八月兩度辦理預告，累計蒐集逾一．三萬則意見，內容涵蓋是否全面禁止加味菸、特定風味管理範圍、禁止添加物種類、限量標準、緩衝期安排及後市場查驗機制等議題，也邀集毒理、法制及相關領域專家進行檢視與討論。

    國健署強調，保護兒童及青少年避免因風味菸品而提高嘗試及使用菸品風險，是推動相關管理措施的重要目的，將視配套辦法進度於今年辦理公告。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    全國拒菸聯盟呼籲，照顧下一代健康，應從禁止加味菸品做起。（記者羅碧攝）

    全國拒菸聯盟呼籲，照顧下一代健康，應從禁止加味菸品做起。（記者羅碧攝）

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