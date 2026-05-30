堰塞湖治理研究 成大進駐花蓮

成大智慧水環境中心主任曾志民（中）率隊，前進馬太鞍溪上游的堰塞湖周邊進行崩積土、滑動面等採樣，背了100公斤的土下山進行科學分析。（成功大學提供）

去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，是百年以來台灣觀測到最大規模崩塌，國立成功大學與行政院工程會合作，昨天在花蓮糖廠成立科學工作站，啟動一．二三億元的堰塞湖治理研究計畫；行政院長卓榮泰也到災區視察堤防及農地復耕，強調災後「痛苦會過去、美麗會留下來」，政府將全力助災區恢復。

成大在花蓮糖廠設立科學工作站，作為未來三年執行「堰塞湖潰決風險管理與流域韌性治理計畫」的據點，校長沈孟儒說，跨校團隊透過實際到堰塞湖災區取回土樣，進行綜合性數據分析、建立AI預測模型，研究成果也將作為台灣及全世界面對大型複合災害的參考。

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工程會主委陳金德指出，馬太鞍溪堰塞湖災害後續重建及復原，必須是系統性、且有科學依據，成大防災工作站是國內首次針對單一災區進行的大規模系統調查，盼為社會提供具有公信力的解答；災區土地無法耕作、需進行堤防工程的部分，將盡速參考市價辦理協議價購。

馬太鞍溪、花蓮溪疏濬2210萬立方公尺土石

此外，水利署統計目前馬太鞍溪、花蓮溪累計疏濬二二一〇萬立方公尺土石，行政院長卓榮泰昨前往馬太鞍溪北岸明利導流堤勘查後，肯定水利署在光復、萬榮的堤防工程提早一個月完工，下午又到邦查農場了解農地復耕的成果。

國立成功大學成立科學工作站揭牌，包括行政工程會主委陳金德（左六）、行政院顧問李孟諺（左五）、成功大學校長沈孟儒（右五）、以及水利署、林業及自然保育署等共同參加。（記者花孟璟攝）

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