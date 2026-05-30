安心用公廁 環境部將定防偷窺指引

環境部長彭啓明表示，將制定新的公廁指引來防範廁所偷拍，以達到「安心如廁」目標。（記者吳柏軒攝）

拉高門板、降低門縫、鏡子不得正對小便器

近期醫美診所針孔偷拍案引起人人自危，公共廁所亦是偷拍熱點，環境部長彭啓明昨宣示要「安心如廁守護」，未來將公布最新的「公廁防偷窺」指引，包含拉高門板、降低門縫、定期反針孔偵測等，明年納入特優公廁必要評比；另以六億元補助興建特色公廁，讓明亮、通氣及多元友善空間成標配。

納入特優級廁所評比必要條件

彭啓明強調：「安心如廁是人民基本權利。」環境部將制定「公廁防偷窺」指引，明年起納入特優級廁所評比的必要條件；環境管理署組長林憶芳補充，採物理防護及明亮設計，從源頭杜絕偷窺死角，包含通風孔高度二百公分以上、室內亮度須達三百流明，隔間板及門板高度二百卅公分以上、廁間設計要從地面到天花板皆不透空，鏡子不得正對小便器等。

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至於針孔偷拍防範，林憶芳說，將要求公廁管理人每月至少執行一次反針孔偵測，高人流場域還要增加頻率，人員日常巡檢也要巡查廁所內有無孔洞、移動痕跡、加掛物品、不明反光等，也制定SOP及民眾通報機制，讓惡意無所遁形。

打造30座全新特色公廁

為改善公廁環境，環境部採競爭型補助打造特色公廁，目標為二〇三〇年前建置卅座全新特色公廁，昨先期發表十一座設計，包含高雄流行音樂中心以「透明泡泡」型塑創意、興達漁港漁夫市集公廁採「滿載歸航」意象、雲林古坑鄉綠色隧道公廁則是「森林共生」概念，皆採明亮通風，還標配性別、親子與無障礙廁所，達到多元友善空間。

彭啓明說，全台公廁有四萬六一九八座，但過去蹲式馬桶較多，易髒亂及傳播病菌，也不利高齡者使用，自己赴日本考察，有專門清潔廁所的公司，其創辦人就是看見東京銀座的女性很漂亮，但女廁卻很髒，才立志要讓女廁變乾淨，環境部也盼透過補助公廁改善，拋磚引玉，讓社會重視。

林憶芳補充，全台公廁的蹲式及坐式馬桶比例已來到四十六％比五十四％，將推動全坐式馬桶，也將要求各公廁提供回報機制（掃描QR碼），當民眾遇到廁所髒亂、或有隱私擔憂等問題，可立即通報處理。

環境部預計推出「公廁防偷窺」指引，廁所門板要高達230公分以上。（環境部提供）

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