官我什麼事》4千億鐵公路建設 桃竹苗南高受惠

地下化最新裝修照。（鐵道局提供）

「官我什麼事」專訪 交長陳世凱：南鐵地下化 年底就通車

淡江大橋已經通車，交通部長陳世凱再公布從北到南的鐵路、國道和公路交通重要建設計畫，包括桃園、新竹、苗栗、台南、高雄都受惠，建設經費高達約四千億元，且最近期的「台南鐵路地下化」第一階段，今年底就會通車。

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陳世凱接受本報《官我什麼事》節目專訪，他表示，今年年底前，台南鐵路地下化第一階段就會完工且通車，目前正進行電機、空調和室內裝潢等工作，長達八公里、花費四百多億元的工程即將完成，台南市民也非常期待，「還有第二階段，會多林森車站跟南台南站共兩個新車站，將分別在二〇二九年和二〇三〇年陸續完工」。

國一甲 紓解進入桃園機場交通

至於國道建設，陳世凱說明，北台灣有新建國一甲線，會從桃園的系統交流道一直延伸到台六十一線並經過桃園機場，「從台北到桃園機場，過去是往南走國道二號，但國道二號有點塞了，未來多一個國一甲可以直接過去」。

陳世凱指出，國一甲可以大幅紓解北台灣要進入桃園機場的交通，總共花費近八〇六億元，經費是台南鐵路地下化的兩倍，主因是隧道段相當多，成本相當高，但能紓解整個交通的壓力。未來前往桃園機場走國一甲，估從林口到桃機行車時間可從卅分鐘縮短至十五分鐘。

另外，陳世凱也揭露「國道一號楊梅至頭份段拓寬工程」，許多民眾開車經過桃園楊梅、湖口，一直到新竹多塞車，因為五楊高架通車後，從五股、台北一直延伸楊梅的交通變得便利，需求不斷在提升，且竹科、湖口也發展起來了，所以楊梅到新竹路段，非常壅塞。

陳世凱指出，交通部現在要做國道楊梅到頭份段的拓寬，「預計要花一三一四億元，不僅因為工程路線非常長，且為了不破壞生態環境跟景觀，有一些是高架段、有一些是拓寬路段，湖口這一段必須要做潛盾式的，最深會到地底下四十公尺的隧道，保護地面上的環境」。

高雄國七分流聯結車 市區更安全

陳世凱也指出，除了國道一號、三號，交通部綜觀南北向交通，高雄還需要一條國道七號。國道七號有什麼效能？他指出，除了可以分流卅％到五十％的車流外，它會連接到高雄港，讓聯結車和大型車能直接上國道行駛，減少高雄市區交通壓力、物流加速，也能讓市區交通更安全，「國七工程預計花費一五〇一億元，目標二〇三〇年完工通車」。

台南鐵路地下化預計今年底進行第一階段軌道切換與地下化通車，屆時台南車站新站體將啟用。（記者洪瑞琴攝）

陳世凱說明國道7號高雄路段新建工程。（記者黃筠軒攝）

4千億鐵路、國道交通建設

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