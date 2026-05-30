關西普發現金5天暴增1361人 檢將查幽靈人口

橫山鄉公所表示，民生物價補助津貼發放不僅有助於降低居民生活壓力，也可提升民眾消費韌性，促進在地商圈及小型產業的經濟活絡。（記者廖雪茹攝）

竹東議員恐少1席 6名議員抗議遭「突襲」

新竹縣關西鎮公所為振興發展將普發現金五千元，短短五天入籍人數暴增一三六一人，使得竹東選區席次恐被牽動，引發地方關注；新竹地檢署昨表示，已依法分案調查。另一方面，橫山鄉公所繼去年十一月首發生活補助津貼每人五千元，預計七月十四日、十五日、十六日將再發放一波，全鄉將近一萬兩千人受惠。

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關西盼藉「政策留人」維持2席

關西鎮期藉由普發現金「政策留人」，可維持議員兩席。但新竹縣議員總席次不變，倘若關西因人口增加而維持兩席，竹東恐因此而減少一席，竹東六名議員抗議遭「突襲」，要求清查「幽靈人口」。對此，新竹地檢署表示，依法分案調查，將查明有無不實遷徙、虛偽設籍、冒領補助，或其他涉及違反《公職人員選舉罷免法》等不法情事。

橫山鄉公所二〇二一年首度普發防疫紓困金，每位鄉民一千元，隔年加碼每人兩千元；去年十一月普發每人五千元生活補助津貼，今年七月將發放第二波。等於六年來第四度普發現金，四次合計一萬三千元。

6年4次普發現金 合計1.3萬

橫山鄉長張志弘表示，橫山以長者居多，多數為退休或弱勢族群，面對國際戰爭導致民生物價波動，人心恐慌。公所希望透過普發生活補助津貼，維持鄉民基本生活，預估近一萬二千人受惠，預算金額六千萬元，為公所歷年歲計賸餘款項，絕不會排擠公共建設，也不影響其他社會福利、人事費用等運作。

橫山7月再發5000元 領取至21日

橫山鄉公所指出，凡今年五月四日（含當日）設籍於橫山鄉者，每位鄉民可領取五千元民生物價補助津貼。預計七月十四日、十五日、十六日一連三天，在十一村、共計十七處發放，符合資格鄉民須攜帶身分證、印章及相關文件，依通知單至指定地點領取。無法配合者，七月十七日起一連五天，每日早上八點至下午五點，逕至橫山鄉公所領取；七月廿一日下午五點前未領取者，視同放棄。

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