竹市站前街友盤據 網友：難怪商圈沒落

新竹市站前街友成群影響商家做生意，民嘆科技城變街友市。（記者洪美秀攝）

新竹市民投訴指出，包括站前地下道及站前廣場和護城河及公園，這幾年的街友變得很多，過往只在站前地下道看到，但現在常見街友拖著棉被、日常用品在騎樓到處躺，更有街友影響商家做生意，包括騷擾客人，或晚上在店門前任意大小便，甚至進店內偷東西等，讓商家不勝其擾，感嘆竹市號稱科技城，但站前及舊城區已變街友圈。

民籲市府處理 活化舊城區及站前商圈

市府社會處表示，針對街友常聚集處，每月兩次跨局處聯合巡訪及清除堆積物，若街友身心狀況不佳或遇有違法情事，也會跨局處橫向聯繫介入處置。目前也結合社團法人新竹市竹安公益慈善服務協會，每週三次關懷訪視，提供街友關懷服務、餐食服務、民生物資、沐浴盥洗、夜宿收容、機構安置服務、福利服務諮詢、協助就醫、技能培訓課程及就業媒合等，今年起截至四月卅日已累計服務五五九二人次。

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網友投訴稱這些街友除盤據街道，還會影響商家做生意，已到趕不走情況。如果商家勸導，還會遭街友報復及白眼，有的會騷擾客人或是半夜在店家門口大小便等，甚至挑釁客人。商家也抱怨難怪舊城區及站前商圈會沒落，很大原因就是街友太多，民眾根本不敢也不願來。籲市府要活化舊城區及站前商圈，就應先從處理街友問題著手，不要讓街友成為城市發展的治安隱憂，也不要讓舊城商圈變成街友圈。

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