市府核准前 中壢文創夜市不會營業

桃園市中原文創園區及普忠路車行地下道旁的土地，年初有興仁國際開發有限公司（興仁花園夜市團隊）向市府申設攤販集中區，要經營「中壢文創夜市」，尚未獲得市府核准營業，卻已用海報大肆宣傳將在六月十三日開幕，被外界解讀為「不甩市府」，對此，團隊昨天強調，市府未核准前，夜市不會開幕，也不會試營運。

該團隊規劃中壢文創夜市一五〇到一六八攤，已招商約九成，營業時間訂為每週五、六、日的下午四點半到晚間十二點半，五月初掛上招牌並宣傳六月十三日開幕後，網友熱議「普忠路一定會塞爆」。

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經發局官員表示，該團隊一月廿日送件申請，經市府跨局處審查，因交通影響、環境衛生、人流動線、停車空間等配套措施，仍待提出具體改善與因應方式，市府尚未核准，若擅自設置、營業，將被按次處以五萬元以上、十萬元以下罰鍰，且得採取勒令封閉、強制拆除或其他回復原狀的裁處方法。

該團隊表示，市府未核准設置攤集區之前，中壢文創夜市不會開幕，核准後試營運僅會在週六、日，以利開幕前滾動調整；夜市周邊除中原文創園區後方大停車場、對面原功學社停車場將新設停車場，團隊也爭取夜市旁增設可停放一百輛汽車的停車場，希望能解除外界疑慮。

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