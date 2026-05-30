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    首頁 > 生活

    桃市「可負擔住宅」 半價買永久居住權

    2026/05/30 05:30 記者謝武雄／桃園報導

    產權登記市府名下 不能買賣 航空城安置住宅已預留107戶

    「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」昨經市議會三讀通過，議會民進黨團總召許家睿要求市府公布可負擔住宅「定型化契約」，更保障申請戶權益，大會以附帶決議方式通過，市府將航空城安置住宅預留一〇七戶作為首批可負擔住宅，下月初將自治條例送行政院核定後公布施行，就可開放符合資格的民眾登記申購，不過，可負擔住宅類似「永久居住權」概念，民眾雖可以約市價五到六成申購，但房屋產權登記在市府名下，不能私自買賣，也無法獲得房地產漲價的好處。

    條例三讀通過 政院核定後公布

    住宅發展及都市更新處長陳智仁說，除了航空城安置住宅預留一〇七戶當可負擔住宅，未來建商推新案、都更時，市府以獎勵容積換取的可負擔住宅，登記程序類似社會住宅，例如，某都更案釋出五十戶可負擔住宅，開放符合資格民眾登記，超過五十人則公開抽籤，具體施行辦法會在自治條例公布前推出。

    房價低 自備款、房貸比較輕鬆

    陳表示，可負擔住宅房子登記在市府名下，民眾買的是「永久居住權」，只要不購買第二棟房子，就可一直住下去，由於房價很低，相對的自備款、房貸就比較輕鬆；承購人若之後因資格不符得搬出或者過世，桃園市住宅及都市更新中心會進行該戶房屋的「價值清算」，並在「可負擔住宅網」的交易平台標售。

    假設承購人當初以七百萬元購買可負擔住宅，扣除必要的維修、管理成本一百萬元後，剩下六百萬元，交易平台標售底價為六百萬元，但競標價格不能超過七百萬元，如果住宅以七百萬元標出，承購人就可拿回七百萬元，過世則由繼承人領回，繼承人若符合可負擔住宅承購條件，則對該戶房屋有優先承購權。

    繼承人若符條件 該屋可優先承購

    都市發展局長江南志表示，住宅處「可負擔住宅網」已上線（https：//affordablehousing.tycg.gov.tw/），有「一分鐘秒懂」插畫圖解懶人包、「百問QA」為民眾解惑，「交易平台」可線上看屋、查詢房型及地點等詳細資訊，可負擔住宅介於社會住宅與市場購屋之間的過渡型住宅選項，提供年輕婚育家庭不同居住選擇。

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