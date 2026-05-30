苗栗毒駕暴增16倍 警局長：全力取締

近期毒駕頻傳，其中有肇事者曾吸食俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品「依托咪酯」，苗栗縣議員陳永賢及蕭詠萱昨日總質詢，關心苗栗縣毒駕及毒品入侵校園議題，要求苗栗縣警局及教育處等單位加強取締；苗栗縣警局長李忠萍答詢，今年一至五月已查獲毒駕一百一十三件，比去年同期多出十六倍，目前取締酒駕及毒駕勤務，由每週一次變成三次嚴加取締，達到毒駕「零容忍」目標；縣長鍾東錦則要求警方加強毒品溯源。

陳永賢指出，吸食喪屍煙彈者愈來愈多，依報導全國達八千七百件，毒品入侵校園，對年輕人及學生造成危害，相當要不得，他希望教育處及警察單位聯手加強取締，維護學校及地方治安。

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蕭詠萱則質詢，依托咪酯等新興毒品擴散，引發家長高度憂心也直接影響道路安全，她建議針對縣內高風險地區及少年聚集場所，進行不定期路檢及抽查。

李忠萍答詢，苗栗警方全力取締毒駕，今年一月至五月廿七日查獲施用、持有一百廿五件，其中毒駕一百一十三件，比去年同期多出十六倍之多，因此篩檢試劑使用量非常多，今年購買篩檢試劑缺口缺四百一十萬，縣長鍾東錦及議會已同意用墊付款執行，讓後續採購及篩檢順利執行，並透過每週三次的強力取締，維護地方治安及道路安全。

鍾東錦除指示苗栗警方加強取締毒駕外，希望警方能加強溯源，切斷供應管道。

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