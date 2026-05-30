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    首頁 > 生活

    新北捷運三鶯線交通部6/7履勘 拚及早試營運

    2026/05/30 05:30 記者黃子暘／新北報導

    新北捷運三鶯線持續朝年中通車目標前進！新北市捷運工程局長李政安說，三鶯線四月廿六日已由交通局完成初勘，捷運局、新北大眾捷運公司已完成改善，交通部廿八日晚間召開「履勘前置會議」，審查履勘準備工作並確認相關現勘行程，將於六月七日進行履勘。

    新北市長侯友宜昨日針對三鶯線進度表示，交通部已排定履勘時間，新北已準備好，一定經得起考驗，若履勘順利，就會及早開放試營運。

    李政安說，三鶯線邁入通車前最關鍵的履勘階段，市府已做好準備，將全力配合履勘委員審查；履勘將由中央邀集土建、機電及營運等各組共九位委員進行書面審查、任務分工，於六月七日辦理履勘，待履勘通過、取得交通部營運許可函後，就能立即籌備通車營運。

    李政安表示，捷運局、捷運公司以安全無虞為最高原則，捷運公司在準備履勘期間，運務與維修人員也持續針對初勘時的緊急狀況演練進行複訓與精進，有信心通過考驗。捷運局表示，捷運三鶯線為中運量自動駕駛系統，全長十四．二九公里，共設十二座車站；起點頂埔站與板南線無縫轉乘，終點鶯桃福德站，可轉乘鶯歌車站，通車後三鶯地區往返台北市通勤時間約可縮短廿分鐘，也可抵達新北市美術館、鶯歌及三峽老街等觀光地標。

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