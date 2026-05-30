基隆議員批泳池管理螺絲鬆 教育處：將徹查

市立泳池跳台脫落 造成比賽學生受傷

基隆市立游泳池整修開放不久就發生跳台脫落，導致中小學聯合運動會游泳比賽學生受傷；五月初建德國中游泳隊訓練時，選手疑似集體氯中毒，還有學生住進加護病房治療，事件發生後泳池照樣開放，市議員張之豪昨天總質詢時批市府的螺絲鬆了。

建德國中水質異常學生送醫 仍照常開放

教育處長徐嬿立說，市立游泳池將於六月中旬淨空水道檢修，六月廿八日完成改善；至於建德國中學生五月五日發生意外事故，經醫院通知教育處後，即要求停止使用，衛生局檢驗水質不符標準，但學校卻仍開放泳池，教育處將徹查。

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議員張之豪昨天質詢時指出，市立游泳池全面停館整修，才開放不久就有學生比賽時跳台脫落受傷，至今尚未修復。建德國中游泳池五月五日下午又發生疑似氯中毒事件，游泳隊在泳池訓練時就聞到水味道刺鼻，學生紛紛出現身體不適，八名學生中有二人送醫，甚至有一人疑似心肌炎住進加護病房治療，其他學生也出現頭痛等各種不適狀況，但是隔天泳池仍照常開放，小學生照樣去晨訓，管理完全沒有章法。

此外七堵百福公園旁BOT興建的水漾會館，業者經營不善，設備荒廢還違法承租，該處是未來捷運站的核心區域，議員曾怡芳要求市府拿出具體作為，不能任其擺爛。市長謝國樑和秘書長謝孝昆表示，市府認定廠商重大違規，將輔導業者退場，不排除拆除現有建物。

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