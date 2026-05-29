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    首頁 > 生活

    台中潭子運動公園驚見鼠窩 10多隻

    2026/05/29 05:30 記者張軒哲／台中報導
    潭子運動公園老鼠出沒，躲在販賣機底下。（記者張軒哲攝）

    潭子運動公園老鼠出沒，躲在販賣機底下。（記者張軒哲攝）

    近期各界積極防堵漢他病毒疫情，台中市政府五月中旬才大張旗鼓推動「台中NO鼠」計畫，進行全市環境大清消，結果潭子運動公園昨傳垃圾暫置區竟有十餘隻老鼠出沒，儼然形成鼠窩，讓民眾心驚；多名議員痛批，「台中NO鼠」計畫根本只作表面功夫，十足諷刺；運動局表示，已要求清潔廠商前往現場進行垃圾清運及環境消毒作業。

    議員批滅鼠只做表面功夫

    市議員蕭隆澤說，他的服務處鄰近潭子運動公園，本週陸續接獲民眾反映潭子運動公園垃圾暫存區有大批老鼠出沒，儼然成鼠窩，有晨運民眾一走入公園，就在飲料販賣機旁發現老鼠奔竄，躲到販賣機、空心磚跟貨櫃屋下方，更看見十多隻老鼠四處覓食，台中市府治鼠不力，公園委外的清潔人員，根本無法防治鼠患，市府應拿出具體對策。

    運動局︰要求廠商清運及消毒

    台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，台中市長盧秀燕日前才大動作啟動「台中NO鼠」計畫，動員全市六二五里進行環境大清消，結果潭子運動公園垃圾暫存區養出鼠窩，十足諷刺，況且潭子運動公園不是偏僻角落，而是從早到晚都有鄉親運動休憩的場所，最基本的垃圾暫存管理都做不好，引來老鼠趴趴走，要求市府立即處理鼠患並徹底改善垃圾暫存區管理。

    運動局表示，已要求清潔廠商前往進行垃圾清運及環境消毒作業，後續將查明依規對廠商扣點計罰，並加強不定期督導。

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