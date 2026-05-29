農機展明嘉縣登場 250廠商逾700展攤

台灣國際農業機械暨資材展30日起連3天在嘉義縣政府前廣場展開。（記者林宜樟攝）

「第二十屆台灣國際農業機械暨資材展」將於五月三十日起，連續三天在嘉義縣政府前廣場登場，集結近兩百五十家廠商、超過七百個展攤，展出大型農機、智慧農機、無人機、農機附掛設備及永續農業資材，現場農業沙龍專區有綠療癒手作、在家建造開心農場及植物醫生問診室等活動，讓民眾親手打造多肉盆栽、學習居家種植技巧，感受農耕樂趣。

展出智慧農機、無人機等

嘉義縣長翁章梁、台灣農機工業同業公會理事長姚倍欽等人，昨在農機展記者會邀請民眾、農友踴躍參與。姚倍欽說，農機展新型機械包含高精準定位植保機、搭載影像辨識且零碳排的電動曳引機、烏殼綠履帶破碎機等產品，透過智慧農業與工業科技雙重並進，展現成果。

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翁章梁表示，農機展免費入場，歡迎農民來採購農機，符合條件者有農糧署補助，民眾也可購買小型工具或是「嘉義優鮮」農特產品；農機展展示農業智慧化的成果，涵蓋耕作、施肥、採收與田間管理等層面，現場還設置農機與無人機動態展示區，透過直接操作與互動體驗，讓民眾零距離感受智慧農業的魅力。

農民採購還可申請補助

農糧署農業資源組長洪宏毅說，為鼓勵農民採購新農機，電動農機補助基準從三分之一提高到二分之一，中小型三十馬力以下農機可向當地農會申請，大型農機如曳引機等由農糧署各分署受理申請。

縣府表示，今年省工高效及碳匯農機補助實施計畫，自即日起至八月三十一日受理申請，符合補助資格的農民購買農機後，可在受理期間提出申請補助，以減輕購機負擔。

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