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    首頁 > 生活

    特定族群3疫苗 雲林將免費接種

    2026/05/29 05:30 記者李文德／雲林報導

    夏季為腸病毒流行期，雲縣議員曾博鴻等人昨在議會質詢提出，目前只有腸病毒A71型有疫苗，但一劑需自費四千元，建議縣府補助弱勢。縣府說，腸病毒有不同種類，疫苗需對症下藥，將討論補助政策是否可行，但近日將推動三大疫苗免費接種，從孕期開始守護下一代。

    幼兒輪狀病毒、孕婦RSV、弱勢長者皮蛇疫苗

    曾博鴻指出，目前腸病毒A71型疫苗都需自費施打，且至少需要接種二至三劑才具保護作用，但如國光生技疫苗每劑約四千元，高端疫苗約四千三百元，對於弱勢、低收、中低收家庭所費不貲，盼縣府能提供補助。

    議員蔡明水指出，南投縣府在前年推出免費為弱勢、低收、中低收家庭幼童施打腸病毒疫苗，現在更有台北、新北、桃園、台中等縣市全額補助接種，盼縣府也可以參酌外縣市做法；議員陳乙辰表示，建議可以先針對弱勢家庭兒童免費接種，再視推行情況研擬全縣幼兒接免費施打。

    縣長張麗善表示，會持續討論腸病毒A71型疫苗是否補助，近日將公布三大疫苗免費接種政策，包含輪狀病毒疫苗接種，提供孕婦接種RSV（呼吸道融合病毒）疫苗，更有弱勢長者免費接種帶狀皰疹疫苗政策，將在六月一日公布詳細資訊。

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