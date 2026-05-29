南市擴大幼兒臨托 試辦增至10所

永華國小附幼臨托服務，萌童認真學畫。（南市教育局提供）

減輕家長照顧壓力 累計服務達1587人次 今年4所新加入

為支持家庭育兒、減輕家長照顧壓力，南市推動公立及非營利幼兒園定點試辦「幼兒園臨時照顧服務」，成為不少家長臨時托育需求的「神救援」。因應使用需求持續增加，今年擴增至十所，服務範圍涵蓋更多行政區，盼打造更完善的育兒支持網絡。

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2所貼心規劃假日時段

現代不少雙薪家庭或主要照顧者，常因臨時工作、突發狀況、家庭事務，甚至短暫喘息需求，面臨孩子無人照顧的壓力，臨托服務自試辦以來反應熱烈，除平日提供服務外，還有二所園所貼心規劃假日時段，讓家長在安排時間上更具彈性，也減輕臨時找托育資源的焦慮。

教育局配合教育部國教署政策，自二〇二四年八月起試辦「臨時照顧服務」，服務對象為學齡二歲以上至入國民小學前幼兒，包括已就讀教保服務機構的孩子也可申請使用。

教育局長鄭新輝表示，服務時間原則上每週至少提供五個半日、每半日三小時的彈性照顧，可依園所規劃安排於上午八時至十二時，或下午一時至五時，且不限定平日或假日，服務推動後整體使用率穩定成長，目前累計服務已達一五八七人次，顯示家長對於臨時托育服務確實有高度需求。

範圍涵蓋更多行政區

今年除原有六所園所續辦外，另新增四所園所加入行列，共有十所園所提供臨托服務，包括學甲區市立學甲幼兒園、麻豆區市立麻豆幼兒園、南區永華國小附幼、北區公園國小附幼、玉井區玉井國小附幼、中西區忠義國小附幼、白河區大竹國小附幼、七股區三股國小附幼、市府員工非營利幼兒園，以及鴻仁安平非營利幼兒園。

可透過線上查詢預約

教育局表示，有臨托需求的家長，可透過南市教育局網站或教育部國教署「幼兒園臨時照顧服務預約系統」線上查詢與預約，希望透過擴增各行政區服務據點及便利的預約機制，讓家長能就近獲得托育協助。

南市試辦幼兒臨托服務，今年擴增至10家園所加入行列。（記者洪瑞琴攝）

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