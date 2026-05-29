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    首頁 > 生活

    《普發現金》關西4天1077人入籍 竹東憂議員席次減

    2026/05/29 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    關西普發5000元引爆議員席次保衛戰，竹東鎮6名議要求清查「幽靈人口」。（記者廖雪茹攝）

    關西普發5000元引爆議員席次保衛戰，竹東鎮6名議要求清查「幽靈人口」。（記者廖雪茹攝）

    年底選舉，新竹縣議員共卅七席，由於竹北選區人口成長快增加一席，導致關西選區可能掉一席；不過，關西上週五通過普發五千元現金後，四天入籍暴增一〇七七人，使得竹東選區席次恐被牽動，竹東六名議員昨偕同鎮長郭遠彰抗議遭「突襲」，建請中央正視「政策留人」的爭議性，要求清查「幽靈人口」。

    6議員抗議 要求清查「幽靈人口」

    新竹縣選委會表示，民眾若有「幽靈人口」的疑慮，可向司法單位檢舉。選委會行政中立，但提醒依《戶籍法》遷徙登記應依居住事實認定，以符合「人籍合一」的原則，若違規可處九千元罰金。

    關西鎮民代表會上週五審議通過「關西鎮因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」草案，以五月廿九日前已設籍關西且未遷出的鎮民，包含新生兒、不排富，每人發放五千元，低收入戶每戶加發二千元，公所希望藉此「政策留人」，維持議員兩席。

    但竹縣議員總席次不變，倘若關西因人口增加而維持兩席，竹東恐因此而減少一席，竹東議員們希望大家一起努力保衛席次及資源，其中，彭余美玲建請中選會正視「政策搶人」現象，重新檢討以平均人口數來決定各選區議員席次的規定。

    議員上官秋燕認為，限期入籍關西鎮可拿「獎勵金」的做法，恐違反《戶籍法》以及公務人員登載不實罪及刑法以虛偽遷徙戶籍取得投票權的相關規定，老百姓卻不知道嚴重性。議員鄭朝鐘呼籲，主管機關應該清查未在籍、無居住事實的情況。

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