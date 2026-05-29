科技、藝文7主題 桃園夏令營推354項活動

「2026青春不放假，桃園High一夏」暑期營隊，以科技、科普、生命品德、藝文、健康與體育、永續、社會情緒學習（SEL）為主軸。（記者李容萍攝）

桃園市「二〇二六青春不放假，桃園High一夏」暑期營隊，今年以科技、科普、生命品德、藝文、健康與體育、永續、社會情緒學習（SEL）七大主軸，推出三五四項多元活動，涵蓋幼兒園至高中各教育階段，今上午八點起在活動官網受理報名，預計吸引逾五．五萬人次學生參與。

市長張善政表示，學校平時受限課綱與授課時數，不易大量融入新興課題，市府利用暑假辦理正規課程以外的多元學習內容，結合國內頂尖研究機構與大學資源，透過科技、人文、閱讀、國際教育及社會情緒學習等主題，協助學生培養心理韌性與自我調適能力，讓孩子在暑假持續探索興趣、培養素養，打造面向未來的競爭力。

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教育局長劉仲成說，營隊內容對接國際與產學資源，包括攜手NASA工程師及美國史丹佛大學推出「太空科技探索營」，並首度與美光科技及國立陽明交通大學合作，辦理「Micron Chip Camp美光晶片營」與「Belight悅讀AI半導體科技領袖營」，讓學生近距離接觸半導體與AI實作；此外，疫情後教育現場更加重視孩子的心理韌性，將安排師資與體驗，讓學生學習同理心、人際互動與情緒表達。

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