張善政滿意度六都倒數第二 黃世杰批無心市政

民進黨桃園市長參選人黃世杰（中）認為，張善政屢遭質疑對市政漠不關心，是施政滿意度低迷原因。（記者周敏鴻攝）

諷市府對民調「沒有評論」 態度高傲 新聞處：虛心參考

某媒體公布二〇二六年縣市長施政滿意度調查，桃園市長張善政施政滿意度六都倒數第二，民進黨桃園市長參選人黃世杰指出，張善政屢遭質疑「對市政漠不關心」，是施政滿意度低迷的根本原因，但張仍避談相關民調，市府還稱「沒有評論」，高傲、漠視市民的態度，讓人難以接受；市府新聞處長羅楚東表示，對於各界民調，市府一向虛心參考，但不應將城市治理簡化成情緒操作，張善政上任以來推動多項全國或六都首創政策，對黃世杰指稱的交通與托育問題，從未迴避。

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黃：居住、交通、托育需求高

黃世杰指出，張善政去年在某媒體施政滿意度調查六都墊底，當時曾承諾會虛心檢討，今年成績微幅變動為倒數第二，顯然沒將去年警訊聽進去，施政表現持續在谷底盤旋，也反映市民長期累積的不滿與三年來失去光榮感的怨嘆。

黃世杰說，桃園正處於快速發展期，大量移入人口帶動居住、交通、托育需求，但市府的基礎建設和市政服務卻未跟上腳步，以許多桃園人最重視的交通為例，市府對施工路段缺乏有效配套措施，主要幹道於尖峰時段塞車日益惡化，而交通議題只是冰山一角，呼籲張善政應用更謙卑的態度面對市民的不滿，不要再對市民「冷暴力」，漠不關心，或嘗試用公關宣傳來淡化爭議。

市府：3年打通近70件瓶頸道路

羅楚東表示，張善政上任以來，推動可負擔住宅、國中小營養午餐與教科書免費、代理教師全年聘期等重要政策，以及市立醫院、中壢體育園區（大巨蛋）、捷運綠線、棕線、橘線、青線、銀線、第二市政園區等重大建設；交通與托育問題市府也從未迴避，以交通為例，去年桃園車禍死亡數、行人死亡下降數皆為全國第一，每十萬人死傷下降數與降幅同樣全國第一，三年多來已完成近七十件瓶頸道路打通工程。

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