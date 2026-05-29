中央補助800萬 苗市貓裏山公園改造

苗栗市貓裏山公園部分步道鋪面破損，將辦理改善工程 。（苗栗市公所提供）

苗栗市貓裏山公園為一座天然森林公園，是民眾休閒運動好去處，素有苗栗市後花園之稱。不過，早年施設的部分步道出現鋪面破損等問題，經市公所爭取，獲內政部核定一千萬元經費，將辦理改善優化。

改善老舊步道 增建足球場

貓裏山公園的歷史可追溯到日治時期，二戰後，台灣政府陸續修築步道、涼亭等休憩設施。多年來，縣府與公所又陸續將功維敘隧道活化，整修老人文康中心前的跑道、改建風雨籃球場，以及新增五人制足球場，提供多元運動休閒。

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不過，公所接獲鄉親反映，早年設置的步道，部分鋪面破損、老舊，也缺少無障礙設施，遂提報計畫爭取改善，獲內政部核定一千萬元經費，其中中央補助八百萬元，公所自籌二百萬元。

市公所表示，工程將改善公園路與台鐵山線鐵道間的步道環境，包括主線步道平整化、涼亭無障礙優化，增設導引解說牌面，以及新植喬木綠美化。規劃設計已上網招標，待設計規劃確定，再續辦工程招標。

市長余文忠說，改善工程秉持低碳永續及生態友善理念，採用低衝擊開發方式進行整體環境營造，並分區分段施工，確保鄉親能夠安心散步，期許年底前就有嶄新風貌。

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