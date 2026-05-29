北市天壽公園棧板間隙大 小朋友頻摔傷

林杏兒說，目前該遊具的旁邊有標識限3到12歲使用，但使用遊具的多是幼兒園小朋友，「這樣的縫隙確實有點過寬」。（記者蔡愷恆攝）

市議員林杏兒昨日召開記者會表示，今年兒童節才開放的士林區天壽公園，遊樂設施木棧板間隙過大，寬度達廿五公分，高度一百廿三公分，小朋友恐從縫隙中跌下來撞到下巴，甚至造成腦震盪。記者現場觀察，縫隙間格大到一個成年人皆可以輕鬆穿過。受害兒童家長說，據觀察，每週至少有一個孩子踩空摔倒。市長蔣萬安於總質詢時允諾，下週將會處理完畢。

林杏兒指出，天壽公園啟用時，就與遊具設計師討論安全問題，更辦過一次會勘，設計師卻為了「訓練小朋友的膽識」不願更改。受害兒童家長提到，自開幕後都會帶孩子來這裡玩，但每次都看得到至少有一個孩子踩空，自己六歲的大兒子曾在遊玩時，跌落並撞到背部。

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公園處回應，遊戲場設置均依據國家相關遊戲場安全規範辦理，必要時研議調整設施細部配置或增設安全提醒措施。林杏兒下午也於市政總質詢問蔣萬安此案，蔣萬安表示，安全是最重要的原則，設計確實需要調整，允諾下週就會處理完畢。

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