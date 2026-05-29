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    首頁 > 生活

    滿地菸蒂、景點雜亂 北市文化小旅行疏於管理

    2026/05/29 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    「雙吉榕」景點周邊雜亂，隨處可見菸蒂、啤酒罐等。（陳怡君提供）

    「雙吉榕」景點周邊雜亂，隨處可見菸蒂、啤酒罐等。（陳怡君提供）

    市長蔣萬安推動一百條文化小旅行，不過市議員陳怡君昨日在市政總質詢指出，相關內容根本沒有精進，包含標示不清、放置雜物，夜間缺乏照明，甚至有點位疏於管理，滿地都是菸蒂，打臉「無菸城市」願景，她譏諷文化小旅行根本成「菸蒂小旅行」。文化局長蔡詩萍說，市長蔣萬安有裁示，相關權管單位每一季都要進行巡檢維護回報。蔣萬安強調，會落實巡查。

    文化局；每一季會做好維護巡查

    陳怡君舉例，「舊北淡線圓山站宿舍」原是日治時期鐵道文化的古蹟景點，現場卻擺了兩個怪木箱，上面還貼著「歷史建築、勿動」等字眼，掀開一看卻是壞掉的水龍頭管線；現場的景觀燈也壞掉，而該處特色「地下基礎磚拱構造」，洞口被丟下一台滑輪推車有礙觀瞻；另一景點「三美神雕像」，雖廿四小時開放，夜間卻因燈光設計不良而形同虛設，景觀燈僅照向地面、樹叢，入夜後雕像完全隱沒於黑暗中，凸顯缺乏配套。此外，被標榜「余光中常經過的老樹」的「雙吉榕」，樹下有幾處紅磚堆，上面有老作家的浪漫話語，但紅磚堆立著殺風景的交通錐，還有上百根菸蒂、久未整理的落葉，甚至還有空啤酒罐。

    陳怡君︰文化小旅行成「菸蒂小旅行」

    陳怡君批，市府對文化小旅行沒有積極作為，才讓這些景點不被重視與維護，呼籲蔣萬安不要口號喊完就回辦公室吹冷氣。

    文化局長蔡詩萍表示，蔣萬安有指示，文化小旅行百條路線已經底定，權管單位每一季都要做好相關維護巡查。蔣萬安也允諾，會落實相關維護。

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