北士科蓋變電所 議員批竟派公運處協商

輝達進駐北士科，台電2025年向台北市政府申請蓋變電所，議員批評，4次開會竟都由公共運輸處召開。 （資料照）

與台電開6次會 4次由公運處召開 議員批「本末倒置」、市府有重視此案？

輝達進駐北士科，台電二〇二五年七月廿五日第一次向台北市政府申請蓋變電所，市府依二〇〇九年都市計畫要求地下化，至今年五月十三日止，共與台電開了六次會，其中四次由公共運輸處召開、一次由產業發展局召開，直到五月十三日才由副秘書長林士斌召集公運處與台電開會。市議員簡舒培說，把變電所丟給公運處是「本末倒置」。市議員林延鳳批評，前五次會議都沒有府級官員主持開會，代表市府很重視變電所的案子？甚至連去年十一月台電提醒土地撥用的進度，至今也還沒撥用。

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林延鳳︰台電去年就提醒 至今土地還沒撥用

市長蔣萬安於五月十五日到市議會進行北士科專案報告，提及「變電所用地正由台電公司協調公共運輸處取得中」，已召開三次會議商討最佳方案，確認後就會協助台電強化供電量能。但根據林延鳳掌握的資料，從去年六月到今年五月十三日，台電與市府共開會六次，與蔣萬安所說的三次有落差，分別為去年六、九、十一月，以及今年一、二、五月，除了去年十一月由產發局召開，其餘都由公運處召開；五月十三日由副祕書長林世斌召集。

林延鳳說，市府前五次與台電的會議，根本放給公運處，沒有一位府級的人來協調主持開會，這樣代表蔣萬安很重視變電所的案子嗎？蔣萬安從輝達宣布落腳北士科起，一直在享受跟收割政治紅利，該做的事卻沒做到。若真的很關心北士科的發展，電力需求一定是後續招商最重要的，之前進駐的廠商也在每半年與產發局的溝通中，表達過電力不穩狀況，「市府怎會如此後知後覺」，顯然蔣萬安沒有掌握狀況，等到火燒起來，才找台電來處理。甚至連去年十一月台電提醒土地撥用的進度，至今也還沒撥用。

簡舒培︰沒把電力視為最重要 導致拖一年

簡舒培說，變電所要不要設置居然不是產發局接觸，而是公運處！理由竟是因為電動公車要電，公運處是土地權管機關，根本是本末倒置。面對未來AI產業、甚至黃仁勳整場都在講電力，市府丟給公運處，就是小看這件事，一開始就沒有把電力視為最重要的事，導致一拖拖一年。蔣萬安說要爭取輝達，卻沒有想到輝達需要什麼，只有嘴巴爭取，沒有想到讓AI產業生根。

市府︰會議都由公運處處長召開

記者提問，為何主管招商、用電的產發局未主導相關會議與台電對接，沒有府層級來協調主持開會，這樣代表市長很重視變電所的案子嗎？北市府官員只表示，「會議由公運處處長召開，台電派出的是副處長，也沒見過今天去會勘的兩位立法委員」。

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